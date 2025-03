Hoy No Circula: ¿qué autos descansan este DOMINGO 16 de marzo en CDMX y Edomex?

La Secretaría de Movilidad (Semovi) ha informado que el programa Hoy No Circula ha demostrado ser una herramienta eficaz para reducir la emisión de gases contaminantes y fomentar el uso de medios de transporte más sostenibles, como el transporte público y las bicicletas. Además, el programa se suspende todos los domingos, lo que permite que todos los vehículos, incluidos aquellos que provienen de otras ciudades, puedan circular sin restricciones.

A partir de finales de la década de 1980, la Ciudad de México y el Estado de México han estado implementando activamente diversas medidas para mitigar el impacto de la contaminación ambiental, siendo una de las más destacadas el programa Hoy No Circula. Este programa tiene como objetivo principal disminuir los niveles de contaminación atmosférica mediante la restricción de la circulación vehicular, basándose en criterios como el año de fabricación, el modelo y las placas de los vehículos.

El programa Hoy No Circula funciona de lunes a sábado, de 5:00 a.m. a 10:00 p.m., por lo que el día domingo 16 de marzo no habrá limitaciones para ningún vehículo en la Zona Metropolitana del Valle de México y utiliza un sistema de hologramas y calcomanías de colores para identificar qué vehículos no pueden circular en un día determinado.

Los conductores que no respetan estas restricciones pueden ser sancionados con multas que oscilan entre 2,262.80 y 3,394 pesos, según el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Es importante destacar que existen excepciones a estas restricciones, como los vehículos eléctricos, híbridos y aquellos que cuentan con hologramas "cero" y "doble cero", los cuales pueden circular libremente todos los días.

Hoy No Circula

Créditos: Sedema

¿Para que sirve el Hoy No Circula?

A lo largo de los años, el programa Hoy No Circula ha sido objeto de diversas modificaciones y actualizaciones para adaptarse a las cambiantes condiciones ambientales y a las necesidades de la población. Asimismo, se han implementado programas complementarios, como el Hoy No Circula Sabatino, que busca reducir aún más la contaminación en días de alta concentración de contaminantes.

LA