Torreón vive una crisis de violencia vial, autos han sido usados como arma homicida

En Torreón, el panorama de la movilidad ha tomado un giro inesperado en los últimos meses. A pesar de que el número de accidentes viales no ha mostrado un incremento significativo, la manera en que ocurren y las circunstancias en torno a ellos han cambiado debido a la violencia.

De acuerdo con Luis Morales Cortés, director de Vialidad y Movilidad en Torreón, la ciudad enfrenta un fenómeno preocupante: el uso de vehículos como instrumentos para cometer homicidios.

"No tenemos un incremento marcado en el número de accidentes. Ya estamos teniendo un promedio de 400 a 420 percances por mes, que es más o menos lo que hemos manejado", detalló Morales Cortés. Sin embargo, más allá de las cifras, lo que llama la atención es la tipología de algunos incidentes, que han sido calificados por las autoridades como homicidios calificados, en lugar de accidentes de tránsito.

Muchos conductores disminuyeron su nivel de tolerancia al volante tras la pandemia. FOTO: Archivo.

Muchos automovilistas desconocen el Reglamento y son violentos

Uno de los casos recientes más alarmantes fue el de un taxista que, de manera deliberada, privó de la vida a una mujer de manera premeditada. En este caso no hubo algún descuido, sino alevosía y ventaja por parte del conductor.

"No fue un accidente, fue deliberadamente un homicidio calificado", subrayó el director de Vialidad.

Este no es un hecho aislado; apenas 15 días antes ocurrió un evento similar, donde un conductor desvió intencionalmente su ruta para atropellar a una mujer que cruzaba la calzada Abastos.

"Los videos dejan ver cómo desvía su ruta para intencionalmente embestir e impactar a la víctima", agregó.

Uno de los principales factores que contribuyen a la problemática vial en Torreón es el desconocimiento del reglamento de movilidad.

"Mucha gente no conoce el reglamento y así anda conduciendo. Su principal interés es que no se les apague el vehículo si es estándar y que no choquen con alguien más", explicó Morales Cortés.

“Lo que tenemos claro es el desconocimiento del contenido del reglamento de movilidad en Torreón, en un porcentaje muy elevado de conductores. Imagínate que a ti y a mí nos ponen a jugar ahorita balonmano y tú y yo suponemos las reglas de ese deporte. Pero nada más las estamos suponiendo y les vamos a aplicar en nuestro criterio", explicó Luis Morales Cortés. En algunos casos se han usado las unidades para asesinar a otros de manera premeditada. FOTO: Archivo / ilustrativa.

Los conductores toman las sanciones como corrupción, el clima los pone violentos

"Y si el árbitro nos llega a notificar que somos objeto de una falta, pues yo a lo mejor me voy a hasta molestar, me voy a extrañar, voy a pensar que se está aplicando de manera malintencionada el reglamento, pero eso va a ocurrir siempre que yo lo desconozca. Eso nos pasa en las calles de Torreón. Mucha gente no conoce el reglamento y así anda conduciendo. Su principal interés es que no se les mate el vehículo en el caso que sea estándar y que no choquen con alguien más".

Fuera de eso, Morales Cortés señaló que el peatón es invisible, el ciclista tiende a desaparecer y que el motociclista apenas está ganando un lugar de respeto, mientras que los automovilistas continúan con prácticas violentas.

“Las condiciones de calor aquí en la región influyen en la agresividad. La gente, conforme hace más calor, se altera más y que no se les atraviesen y que no les digan que están equivocados porque la cosa se pone más fea".

El experto destacó que a raíz de la contingencia sanitaria derivada de la Covid-.19, los conductores se volvieron más agresivos a la hora de llevar a cabo sus traslados. Destacó que esto influyó en el aumento de hechos de tránsito.

"Después de la pandemia, en Torreón tuvimos por primera vez más fallecidos por accidentes viales que por hechos de delincuencia. En 2021, el 51 por ciento de las muertes fueron por accidentes, en 2022 subió al 56 por ciento y en 2023 alcanzó el 78 por ciento. Es decir, de cada diez personas fallecidas, ocho murieron en accidentes viales". Esto marca un cambio respecto a la crisis de inseguridad vivida en 2010, 2011 y 2012, donde la mayoría de las muertes se debían a hechos violentos. El tráfico y el calor afectan la tolerancia de los conductores. FOTO: Archivo.

La violencia vial y las muertes por hechos de tránsito siguen aumentando en Torreón

Para 2024, se ha logrado reducir esta cifra al 53 por ciento, pero Morales Cortés enfatizó la necesidad de mantener el esfuerzo para bajar del 50 por ciento. "No podemos estar en el 50 más 1. Estamos haciendo lo posible".

Un punto clave en esta estrategia es la atención a motociclistas, quienes representaron el 43 por ciento de las muertes en accidentes viales en el año de mayor incidencia. Por ello, la administración municipal, bajo la instrucción del alcalde Román Alberto Zepeda, ha implementado operativos en la calle y ha fortalecido la capacitación en la Dirección General de Vialidad y Movilidad.

"Estamos saliendo a las empresas, a las preparatorias, a las colonias y a los barrios a llevar los cursos de capacitación y certificación en manejo preventivo y defensivo para motociclistas", destacó el funcionario.

Morales Cortés reconoció que el número de motocicletas en Torreón ha crecido exponencialmente. Para hacer frente a esta realidad, se han reducido las horas de capacitación de seis a tres, permitiendo realizar dos cursos diarios y acercar la formación a los ciudadanos en sus propios entornos. "Hemos rebasado los 1,800 capacitados, pero el reto es enorme".

"Cuando comenzamos en 2022, se estimaba que había unas 11 mil 400 motocicletas en Torreón. Según el INEGI, en 2023 la cifra subió a 16 mil 600 y, según el registro de plaqueo de la Secretaría de Finanzas, hay 20,000 motos con placa en la ciudad. Imagínate en qué número andamos ahorita".

Recomendaciones para evitar accidentes

Luis Morales también enfatizó la importancia de la prevención y la atención en la conducción, especialmente en las vías con mayor tráfico. "Les sugerimos circular atentos con la vista al frente, alejados del teléfono celular, principalmente en el tramo que comprende de carretera Santa Fe hasta bulevar del Tajito, donde circulan entre 80 mil y 90 mil vehículos al día", recomendó.

El reto de la movilidad en Torreón es multifactorial. Abarca desde la falta de conocimiento del reglamento de tránsito hasta la agresividad y el crecimiento exponencial de motociclistas. Sin embargo, con estrategias de educación vial y capacitación, el municipio busca reducir la incidencia de accidentes y fomentar una cultura vial más responsable.

Sigue leyendo:

Nuevos aranceles de Estados Unidos: La amenaza económica para Coahuila y su industria automotriz

Un niño de 8 años, grave tras caer de azotea en Durango; subió a buscar un trompo