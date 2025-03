Hoy No Circula Sabatino ¿qué autos descansan este 15 de marzo en CDMX y Edomex?

Nunca subestimes dicha acción: revisar si tu automóvil circula antes de tomar las llaves y emprender la salida de casa. Este 15 de marzo de acuerdo con las autoridades de la capital se llevará a cabo el "Hoy No Circula" Sabatino donde cierto tipo de vehículos no transitarán las calles de la capital.

Cabe señalar que desde el año de 1989 el programa de la CDMX se ha implemento principalmente para reducir los niveles de contaminación en el Valle de México. Además se busca que los habitantes de la capital no sufran enfermedades respiratorias por el aire que tomamos.

Se aplica a los vehículos que circulan en la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México, los cuales están en zonas de alta concentración vehicular. Estos municipios son Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Conoce en qué lugares aplica el No Circula de la capital

Foto: Especial

¿Cuáles son los automóviles que no circularán y las multas?

De acuerdo con el reglamento de tránsito y los reportes de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) de la capital, que un automóvil pueda circular o no en sábado en la zona metropolitana depende de su holograma y de la terminación de su placa si es par (0, 2, 4, 6, 8 y 0) o impar (1, 3, 5, 7 y 9).

Estos son los automóviles que no circularán este sábado 15 de marzo. Recuerda que en dado caso de no respetar la medida se podrá acarrear multas entre los 2,262.80 pesos y los 3,394 pesos, de acuerdo a la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Así que no te arriesgues.

Automóviles con Holograma 1 cuyo último dígito de su placa sea impar

También no circulan los vehículos con Holograma 2 y los foráneos, sin importar el número de su placa