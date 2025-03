Desarman a policías de Huatulco; investigan desaparición y homicidio de 5 jóvenes de Tlaxcala

La policía Municipal de Santa María Huatulco, Oaxaca fue desarmada por elementos de la Fiscalía del Estado, la SEDENA, SEMAR y la Guardia Nacional, como parte de un operativo por la investigación de la desaparición y homicidio de cinco jóvenes originarios de Tlaxcala.

Las órdenes de cateo fueron concedidas por un Juez de Control, mismos que se ejecutaron en diversos puntos de Santa Cruz Huatulco, en la Costa de entidad.

El operativo principal se realizó en las instalaciones de la comandancia de la policía municipal de Santa Cruz Huatulco, donde fueron asegurados diferentes documentos de dicha corporación, relacionados con el hecho que se investiga, además se realizaron entrevistas con elementos municipales, como parte de las labores ministeriales de la FGEO.

Sedena realiza desarme de policías municipales tras homicidio contra tlaxcaltecas

En coordinación con la Secretaría de Marina, DEFENSA y la Policía Estatal, la Fiscalía de Oaxaca realizó el desarme de todos los policías municipales, mientras que las armas (cortas y largas) y elementos balísticos quedaron bajo resguardo para desahogar los actos de investigación correspondientes.

Los trabajos de colaboración entre la FGEO, la Fiscalía de Puebla y la Fiscalía de Tlaxcala, permitieron establecer el paradero de tres personas reportadas como desaparecidas en la Costa de Oaxaca.

Se trata de A. L. P. G. (mujer) vista por última vez el 27 de febrero de 2025, en Santa María Huatulco, así como R. E. G. L. (hombre) y N. Y. L. M. (mujer), vistos por última vez el 28 de febrero de 2025, en la playa de Zipolite, en San Pedro Pochutla. Las otras dos víctimas por las cuales también se realizan los trabajos de investigación, son J. A. M. C. y G. G. C. V., de quienes se contaba con un reporte por su no localización ante la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Oaxaca.

Las víctimas fueron encontradas sin vida entre los cuerpos localizados el 2 de marzo de 2025, al interior de un automóvil abandonado en un paraje ubicado a un costado de la autopista Cuacnopalan-Oaxaca en el municipio de San José Miahuatlán en Puebla, a unos metros del Puente Calapa.