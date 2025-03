Colectivo regresa a crematorios clandestinos en Teuchitlán; testigo les reveló un punto donde habría 200 cuerpos

Nueve integrantes del Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco estarán trabajando hoy al interior del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco y dicen tener otros puntos que les reportaron de forma anónima en donde podrían localizar más cuerpos o restos.

En uno de los nuevos puntos, les han compartido que podrían encontrar hasta 200 cuerpos en un solo lugar. En la página de Fiscalía en donde se detalla cada una de las prendas, aún hace falta que se suban más indicios, principalmente los zapatos y destacan que hasta ahora ha sido útil porque sí hay familias que ya han identificado prendas que podrían pertenecer a personas que son buscadas.

"Hace falta subir hasta zapatos, fajos, gorras, muchas pertenencias aún faltan de fotos, entonces no tenemos aún una cantidad exacta. No sé cuánto vaya a llevar el trabajo aquí en el rancho, no sé cuántos días o cuántas semanas, pero en verdad esperamos que esta vez sí hagan el trabajo como debe de ser, es la esperanza para cientos de familiares que están esperando que salgan prendas o algún otro indicio".

De manera directa dicen que no hay amenazas puntuales a los miembros del Colectivo, sin embargo dicen temer por su seguridad y adelantan que aunque no consideran necesario desplazarse, como parte de las medidas que marca el Mecanismo de Protección Federal, en dado caso, Indira Navarro, líder del Colectivo, sí podría adherirse a esta opción, aunque reconocen que esa es una decisión personal.

"Tenemos medidas de protección, pero en dado caso, si alguien debería desplazarse en su debido momento sería nuestra líder Indira Navarro... ahorita está segura, siempre ha tenido seguridad por Guardia Nacional, ahorita donde ella se quedó, no puede asistir (al Rancho Izaguirre), pero donde ella se quedó y a dónde se mueva está resguardada".

Hasta hoy, el Colectivo ha localizado más de 40 fosas en diversos puntos del Estado aunque el número de cuerpos no está cuantificado porque las autoridades aún están procesando. La vocera del Colectivo, Indira Navarro, no asistió hoy por motivos personales y de atención a su salud, y reiteran que este hallazgo fue impactante y ha repercutido emocionalmente en su persona.

"Ha sido el hallazgo más impactante que hemos tenido a pesar que sacamos muchas fosas con cuerpos seccionados; aquí jamás imaginamos encontrar tal atrocidad y más a la información que se nos ha hecho llegar a la página de todo lo que se dice que se hacía aquí en el Rancho", añadió visiblemente nerviosa y ansiosa por trabajar en los nuevos puntos que incluyen los alrededores del rancho en las parcelas.

Pese a que el actual Fiscal Salvador González De los Santos insistió que desde el primer ingreso en septiembre de 2024, se trabajó por dos meses al interior del lugar, sin embargo no encontraron lo que el Colectivo sí, y menciona que al momento en que el pasado 5 de marzo, cuando ellos entraron, solo había banderines en algunos puntos, pero no excavaciones.

"Había indicio de que habían entrado a trabajar, pero unicamente había algunos banderines, no había tal cual excavaciones como nosotros hicimos, no había indicio de varillajes, ellos revisan con poceadoras. Entonces en realidad creemos que no se procesó y no se revisó el rancho como debería de haber sido", lamentó la buscadora.