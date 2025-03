Vecinos de Tlatelolco desquician el tráfico en Insurgentes, demandan seguridad tras feminicidio en la zona

Habitantes de la Unidad Tlatelolco de la Ciudad de México se han movilizado cerrando la avenida Insurgentes Norte para demandar mayor atención de las autoridades a la seguridad y colocación de luminarias, elementos de la policía entre otras cosas.

La protesta surge tras el hallazgo de una mujer en un contenedor el pasado 8 de marzo en una de las unidades habitacionales de la zona, los asistentes niegan que hayan llegado a un acuerdo con las autoridades por la búsqueda de la justicia.

La mujer que fue abandonada en un cesto de plástico, y la localización de una fosa donde probablemente sería enterrada derivó en el enojó de este miércoles 12 de marzo al confirmar la identidad de la mujer: una joven de tan solo 26 años de edad, ella se llamaba Gilda Guadalupe Pérez Rivera y su familia la buscaba desde el 5 de marzo.

Pérez Rivera desapareció en Buenavista, de acuerdo con la ficha de búsqueda que emitió la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Tras unas horas de detención de la circulación, las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegaron para intentar hablar con los vecinos quienes negaron que hubiera atención, realizaron recorridos por los puntos donde señalan hay venta de drogas y peligro para las mujeres.

"Y en la noche en la madrugada y cuando no hay nadie, nada más nos ponen un policía (...) Somos mujeres, no hay luminarias, me pueden hasta violar", revela una de las protestantes con molestia tras el hallazgo y diferentes situaciones de inseguridad a las que se han visto expuestos en la alcaldía Cuauhtémoc.