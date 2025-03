Tania aventó salsa en una manifestación en Bellas Artes y ahora debe 95, 000

Tania, una comerciante que vendía comida en la explanada en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes, se opuso a ser detenida durante un desalojo el pasado 27 de enero. Debido a los jaloneos entre los manifestantes y policías, la mujer arrojó salsa a la multitud sin pensar en que esa acción le costaría 95 mil pesos.

Era cerca del mediodía cuando un operativo llegó al lugar en donde Tania y su familia trabajaban en un puesto ambulante cuando se desató la confrontación. Los ánimos subieron y entre los empujones, la comerciante se molestó por el desalojo y buscaba evitar que le quitaran su puesto.

Debido a que múltiples reporteros y participantes en la riña tomaron video, alguien captó la acción de Tania y se volvió viral. Haber gozado de esa fama efímera en redes sociales, le costó a la comerciante y a su familia una deuda de 95 mil pesos, así como perder el puesto que defendía en la refriega.

"Llegaron unos 80 policías aproximadamente, empezamos con el jaloneo del carrito de mi puesto de flautas, me empezaron a jalar como para llevárselos, me pegaron, me patearon, me sacaron el aire, yo creo que para que ya no me resistiera", dijo la comerciante a casi dos meses de ser detenida.