Sheinbaum solicita a la FGR atraiga caso de los crematorios clandestinos de Teuchitlán; "hay que saber qué pasó ahí"

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que si se le solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) que atraiga el caso de las fosas y campo de entrenamiento criminal en Teuchitlán, Jalisco, “hay que saber realmente qué pasó ahí antes de cualquier cosa”.

En la conferencia de prensa matutina, dijo que coincide con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, en que antes de atraer el caso se tiene que realizar una investigación.

Enfatizó que se tienen que deslindar responsabilidades porque ya se habían realizado investigaciones en dicho narco campamento.

“Entonces, es importante esta investigación coordinada, aparte pues de que obviamente se deslinden las responsabilidades que se tienen que deslindar”, añadió.

Este martes, Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República, informó que antes de atraer la investigación de las fosas clandestinas y un narco campamento en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, se hará una investigación sobre las acciones de las autoridades locales y estatales. Calificó este caso como “un tema muy crítico y muy grave”.

“Antes de determinar si la Fiscalía General de la República puede o no atraer ese asunto, lo que nosotros vamos a hacer es establecer toda una investigación sobre la historia de este caso. No es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades locales de ese municipio y del Estado”, dijo en el marco de la presentación del informe quincenal de seguridad.