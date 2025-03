Shakira en Nuevo León: Seguridad, operativo y cierres viales para sus esperados conciertos

Después de mucha espera y con la primicia de que este será el espectáculo más grande de su carrera, Shakira por fin iniciará con los conciertos que tiene programados de la gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, en Nuevo León, situación que además de ser uno de los eventos más esperados por los nuevoleonenses también exigirá un actuar impecable de las autoridades para evitar las mayores afectaciones posibles.

Por lo anterior, la Secretaría de Seguridad Pública, Protección a la Ciudadanía y Prevención Social de Guadalupe, anunció un operativo especial con la intención de salvaguardar la integridad tanto de los asistentes de los conciertos de los días 12 y 13 de marzo, así como de todas las personas que deban transitar cerca del inmueble donde se realizará el show de la cantante colombiana en tierras nuevoleonenses.

La cantante ofrecerá el espectáculo más grande de su carrera. Foto: X Shakira (@Shakira)

Las autoridades señalaron que el “Operativo Estadio”, contará con la presencia de más de 100 elementos en el exterior del inmueble, todos ellos apoyados por binomios caninos K-9, los cuales estarán cuidando las inmediaciones de la entrada del Puente “Bailarín”, las avenidas Pablo Livas, Nuevo León, Exposición y Las Torres.

Los cierres viales también estarán presentes

Como parte del operativo, las autoridades de la entidad señalaron que se realizarán varios cierres ambos días en las inmediaciones del estadio BBVA, los cuales iniciarán desde las 16 horas, y afectarán las avenidas Eloy Cavazos, Azteca, Las Torres, Benito Juárez, Pablo Livas, y Paseo Las Américas.

Las inmediaciones del estación serán cuidadas por elementos de seguridad estatal. Foto: X Estadios México (@MXESTADIOS)

Cabe destacar que, al concluir los conciertos, para la salida del inmueble se realizarán cierres parciales de igual forma en Pablo Livas, Las Torres, así como en Tolteca y Arturo B. De la Garza, con lo cual se espera que el desalojo del inmueble sea de la manera más rápida y ordenada posible, pero de cualquier manera se exhorta a la ciudadanía a utilizar vías alternas y evitar conducir a exceso de velocidad en la zona para evitar cualquier tipo de accidente.

¿Quién es Shakira?

Shakira es una cantante, compositora, productora y bailarina colombiana, conocida por su estilo único que combina pop, rock y música latina. Nació el 2 de febrero de 1977 en Barranquilla, Colombia. Su carrera comenzó a principios de los 90, pero alcanzó la fama internacional con el lanzamiento de su álbum "Pies Descalzos" en 1995, que incluía canciones exitosas como "Estoy Aquí".

A lo largo de los años, Shakira ha lanzado numerosos álbumes que han sido muy exitosos, incluyendo "Laundry Service" (2001), que la consolidó como una estrella global gracias a hits como "Whenever, Wherever" y "Underneath Your Clothes". Además de su música, es conocida por su habilidad para bailar, especialmente por su estilo característico de baile del vientre.

Shakira ha ganado varios premios, incluidos múltiples premios Grammy y Latin Grammy, y es considerada una de las artistas más exitosas de habla hispana a nivel mundial. También ha sido embajadora de varias organizaciones benéficas y es conocida por su trabajo filantrópico, especialmente a través de su fundación, Pies Descalzos, que ayuda a niños en situación de vulnerabilidad en Colombia.

Además, su vida personal ha sido ampliamente seguida por los medios, particularmente su relación con el futbolista Gerard Piqué, con quien tiene dos hijos.

