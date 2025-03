¿Se emitió una alerta migratoria contra Silvano Aureoles? Sheinbaum responde

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que no tiene conocimiento si el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles —quien tiene una orden de aprehensión por presunto peculado— se encuentra en el país ya que es un caso que le corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR). En la conferencia de prensa matutina, señaló que si se emite una alerta migratoria contra el ex mandatario es parte del proceso en su contra.

-Presidenta, también preguntarle si el Instituto Nacional de Migración emitió una alerta migratoria contra el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, se le cuestionó.

-Pues es parte en todo caso, de lo que pide la Fiscalía. La Fiscalía tiene esta investigación y en el proceso de, ya con la orden de aprehensión, pues ellos emiten las alertas que tengan que emitir. No sé si notificaron a Migración o no, pero es un procedimiento rutinario, digamos, que hace la Fiscalía cuando ocurre una situación así, dijo.

El exgobernador de Michoacán enfrenta cargos de lavado de dinero y corrupción

FOTO: Cuartoscuro

¿Silvano Aureoles tiene una alerta migratoria?

-¿Se tiene conocimiento de que el ex gobernador esté en México?, se le insistió.

-No, no tengo conocimiento. Además, no me corresponde a mí involucrarme en este tema. Es un tema de la Fiscalía, dijo.

Este martes, el fiscal General De La República, Alejandro Gertz Manero, indicó que tarde o temprano se detendrá a Aureoles.

“El exgobernador, que se dio a la fuga con una serie de protecciones de la vieja administración que él tenía, está siendo seguido con mucha presión por todo el Gabinete de Seguridad, tarde o temprano lo vamos a detener, no me cabe la menor duda”, indicó.

Por el momento, cuatro funcionarios durante la gestión de Silvano, aureoles como gobernador de Michoacán, fueron detenidos por presunto, desvío de recursos, entre otros delitos.

EDG