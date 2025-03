Lanzan campaña de protección consular en lenguas indígenas

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IMME) lanzaron la campaña “Protección Consular en Lenguas Indígenas” con cápsulas en donde se informa a los mexicanos que residen principalmente en Estados Unidos qué hacer en un caso de detención, arresto o para solicitar apoyar legal.

El canciller Juan Ramón de la Fuente Ramírez informó que con la campaña que arranca este jueves en todos los espacios de la secretaría en el exterior como consulados, embajadas y representaciones no solo se preservan las lenguas indígenas sino que también son un instrumento para que se haga justicia.

“El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, como saben, está absolutamente comprometido con la inclusión de los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas en la transformación del país”, afirmó.

Dijo que trabajarán en coordinación con Tatiana Clouthier, titular del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IMME), a quien felicitó por su nombramiento.

“Así que, con esta campaña buscamos, por un lado, proteger mejor, cada vez mejor a nuestras y nuestros connacionales, y hacer de las lenguas indígenas un instrumento que nos ayude a ser más eficaces en esa tarea. Porque, insisto, en ellas, en esas lenguas, habitan conocimientos, tradiciones y una visión del mundo que, como les decía, nos enriquecen”, afirmó.

Tatiana Clouthier, titular del IMME, destacó que se está dando este paso para que los mexicanos conozcan sus derechos y tengan acceso a la protección consular, “a la cancillería le toca hacer lo propio en hacer valer no solamente sus derechos en los temas migratorios sino también ampliar lo que se ha hecho ya en el país”.

Hasta el momento la campaña “Protección Consular en Lenguas Indígenas” tiene 15 cápsulas informativas.

Tatiana Clouthier Carrillo y Juan Ramón de la Fuente. Foto: SRE

En lenguas como tseltal y purépecha se informan los derechos que tienen los connacionales en Estados Unidos como como el pedir comunicarse con el consulado mexicano si se es detenido, solicitar un intérprete porque no habla inglés y un abogado.

También se recomienda no firmar ningún documento que no entienda, ejercer su de derecho de permanecer en silencio y guardar la calma.

En caso de detención en casa se sugiere mantener la calma, no abrir la puerta, no huir, no mencionar la situación migratoria, no mostrar documentos falsos e identificar qué autoridad es la que está presente.