Jalisco eliminará la venta de comida chatarra en las escuelas a partir de abril

En las tienditas y cooperativas al interior de los planteles escolares ya no se podrá vender comida chatarra; a partir del 1 de abril se tendrá que atender esta medida para evitar alimentos ultraprocesados, confirmó el secretario de Educación en el Estado, Juan Carlos Flores Miramontes.

En el marco del inicio de la Jornada de salud de la estrategia nacional de Vida Saludable, explicó que ya se coordinan con los presidentes municipales a fin de regular la venta en los alrededores de las escuelas junto con los directivos de cada plantel.

"Sabemos que el comercio al exterior es libre y estamos en un país que permite por supuesto ofrecer cualquier tipo de producto, siempre y cuando tenga las autorizaciones por la Secretaría de Salud, que los alimentos procesados lo tienen. Decíamos que el etiquetado mexicano es muy minimalista, es decir, uno si no tiene la cultura de leer un sello, puede interpretar que la mantequilla es mala, comerse una barra de mantequilla de 100 miligramos no debe ser buena para la salud, pero poner un poco en un alimento no tendría mayor problema", puntualizó.