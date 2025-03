"Gobiernos van, gobiernos vienen, nos prometen y seguimos sin justicia" Rosalía Castro sobre el crematorio clandestino

En entrevista para Heraldo Media Group, durante el espacio en radio "El Dedo en la Llaga" con Adriana Delgado, la Doctora y Coordinadora del Colectivo "Solecito" de Veracruz, Rosalía Castro Toss conversó sobre la solicitud de información a las autoridades de Jalisco sobre el reciente hallazgo para verificar si existen casos relacionaos con desaparecidos en el estado de Veracruz.

Castro Toss criticó la falta de justicia para las familias de desaparecidos y la inacción de las autoridades. “Gobiernos van, gobiernos vienen, nos prometen y seguimos sin justicia. Yo tengo 13 años buscando a mi único hijo y no tengo ni una línea de investigación”, expresó.

Se han localizado 4 cuerpos en la mina Nico, al norte de Hermosillo. A continuación, se describen algunas de las prendas de vestimenta encontradas:



- Uno de los cuerpos encontrados tiene esposas.



Para obtener más información, favor de acudir a la Fiscalía o SEMEFO en Hermosillo pic.twitter.com/uv2ItwW83R — Madres Buscadoras de Sonora (@MadresBuscan) March 8, 2025

Además, señaló que, aunque las madres buscadoras han descubierto más de 200 restos en diversas fosas, solo 40 cuerpos han sido identificados. "Necesitamos que pongan mayor personal para investigar los casos, porque así está la mayoría de casos", expresó la activista

Madres buscadores piden colaboración y coordinación

Ante el hallazgo en Jalisco, el colectivo Solecito pide mayor personal para la investigación de casos y una vinculación efectiva entre los estados. “Pedimos mayor personal y también que se vincule con los demás estados. Que se abra esa base de datos a nivel nacional, porque no la hay”, demandó Castro Toss.

La activista mencionó que, en su esfuerzo por identificar restos, han subido credenciales encontradas en distintos lugares, descubriendo que muchas personas desaparecieron en sus estados de origen, como Chihuahua, Aguascalientes y Monterrey.

Las madres buscadoras continúan su lucha incansable

Finalmente, hizo un llamado al gobierno federal para que tome responsabilidad en la creación de una base de datos nacional de desaparecidos y un álbum fotográfico que ayude a la identificación de cuerpos.

“Le toca a la federación hacerlo, pero no hacen nada. Si nos dicen que no tienen personal, nosotros lo tenemos y tenemos recursos. Si no nos tendremos que trasladar a Guadalajara”, concluyó.

Las madres buscadoras continúan su lucha incansable por la verdad y la justicia, mientras la crisis de desapariciones en México sigue sin respuestas concretas por parte de las autoridades.

