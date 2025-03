Desafuero de Cuauhtémoc Blanco debe definirse por evidencia, no por cuestiones políticas, advierte Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum opinó sobre el proceso de desafuera del diputado Cuauhtémoc Blanco, quien fuera gobernador de Morelos. En la mañanera de este 12 de marzo, la primera mandataria enfatizó que las y lso legisladores deben definir si encuentran pruebas sobre los señalamientos contra el exfutbolista.

“Es una decisión de ellos y tiene que sustentarse en si hay pruebas o no, que no sea un asunto político, sino que sea un asunto de revisión, de si realmente si considera la Sección Instructora de si hay suficientes pruebas para llevar a cabo el desafuero, le corresponde a ellos y que se evite cualquier asunto político y que en todo caso se vea si hay sustento o no en esto”, afirmó en Palacio Nacional.

El proceso de desafuero se podría resolver en dos meses, pues éste comenzó por una denuncia de su media hermana, Nidia Fabiola, por la supuesta comisión de una violación en grado de tentativa.

¿Qué dice la denuncia contra Cuauhtémoc Blanco?

En base a la denuncia, el intento de abuso sexual ocurrió el pasado diciembre de 2023, en una residencia del estado de Morelos, donde Nidia Fabiola N fue obligada a mantener una interacción sexual con su medio hermano, tras solicitarle que trabara con él.

Además, las acusaciones sostienen que el exfutbolista se encontraba bajo los efectos del alcohol, por lo que mantuvo un comportamiento violento e intentó besarla y realizar tocamientos sin su consentimiento.

“Cuauhtémoc, con actitud violenta y aliento alcohólico, me empujó, intentó besarme y comenzó a tocarme. A pesar de mis intentos por defenderme, me aventó a la cama mientras se bajaba el pantalón”, asegura la víctima en su declaración.

edg