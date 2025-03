Robert desapareció tras viajar de Edomex a Jalisco para trabajar como pintor, le confesó a su mamá que fue reclutado

Atractivas ofertas de trabajo mediante redes sociales se han vuelto el gancho para reclutar a hombres y mujeres a las filas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más sanguinarias del país con su líder Nemesio Oseguera "El Mencho" entre los más buscados del mundo.

Dicha organización también ha sido señalada, en los últimos días, de mover los hilos en el Rancho La Estanzuela o Izaguirre, ubicado en la localidad de Teuchitlán, un pueblo a poco más de una hora de la capital Guadalajara, donde el pasado 8 de marzo colectivos de búsqueda localizaron el horror: crematorios clandestinos, fosas, restos óseos, ropa y zapatos. Las primeras líneas de investigación han arrojado que las personas que en algún momento se encontraban ahí fueron raptadas en contra de su voluntad para unirse al crimen organizado.

No se trató de un inmueble desconocido para las autoridades locales. Al contrario, en el mes de septiembre de 2024 la Fiscalía General del Estado (FGE) inspeccionó el sitio tras la detención de 10 personas y el rescate de dos personas, las cuales fueron secuestradas y retenidas. La dependencia encontró ahí un cuerpo sin vida de una persona, así como casquillos y armas. Se tenía la idea de que era un centro de exterminio y reclutamiento. Sin embargo, aún se desconoce por qué la investigación no fue terminada.

La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) tiene registros de 15,014 personas desaparecidas en el estado de Jalisco desde el año de 1952.

Tan solo 16 años tenía Robert Esteban Reyes Cruz cuando le llegó una propuesta de trabajo como pintor en el estado de Jalisco. Él era originario del municipio de Tlalnepantla en el Estado de México y aseguró a sus familiares que "un amigo" lo había invitado a trabajar y que incluso le iban a pagar el traslado desde la capital mexicana hasta la nueva terminal de autobúses de Tlaquepaque.

Cuando se dejó de tener comunicación con él sus familiares levantaron su reporte de desaparición con las autoridades de Jalisco. Fue la misma Comisión de Búsqueda Estatal (CBE) la que difundió su boletín donde marca que el joven se encuentra desaparecido desde el 1 de abril de 2024, teniendo como última localización Amatitán, municipio ubicado a 47 minutos de Teuchitlán, sitio del campo de exterminio.

Fue la periodista mexicana Gloria Murata, para el portal N+, quien entrevistó a la madre de Robert, Verónica Cruz quien le reveló que durante una llamada fue su propio hijo quien le informó que se encontraba raptado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

"Él me dice que está trabajando para dicha gente, pero me marca muy mal, me dice llorando que acaban de matar a uno de sus amigos", dijo Verónica Cruz para N+ tras la última llamada que le hizo Robert a una de sus hermanas