Qué hacer si reconoces alguna PRENDA de los crematorios clandestinos del rancho Izaguirre en Teuchitlán

Luego de que en el rancho Izaguirre del municipio de Teuchitlán en Jalisco se localizaron varias prendas entre ellas zapatos, ropa y hasta cuadernos con cartas que tenían nombres y apodos, el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco indicó qué hacer en caso de que alguna persona reconozca alguno de los artículos.

El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco coincidió con el de Guerreros Buscadores de Jalisco al describir que el rancho de exterminio era utilizado para reclutar a nuevos integrantes de la delincuencia organizada, varios de ellos habrían sido llevados por la fuerza, y posteriormente abatidos.

En ese sentido, el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco publicó en sus cuentas de redes sociales varios videos donde documentó todas las prendas y artículos que estaban dentro del rancho Izaguirre en Teuchitlán, con el fin de mostrarlos a la gente que está en busca de algún familiar o amigo que esté desaparecido.

“Compartimos con ustedes la séptima parte de información sobre las prendas y pertenencias localizadas en el rancho que servía como centro de reclutamiento de la delincuencia organizada en Teuchitlán. Si encuentras coincidencia entre alguna de las prendas de tu familiar desaparecido comunícate con nosotros”, indicó el colectivo.

Así es el rancho de exterminio donde localizaron prendas en Jalisco. Foto: AFP

¿Qué hacer si reconoces alguna prenda del rancho de Teuchitlán?

Dentro del rancho de exterminio de Teuchitlán se encontraron tres crematorios clandestinos donde se presume que fueron desaparecidas las personas víctimas del crímen organizado en Jalisco. Las autoridades siguen investigando el sitio que ya había sido localizado desde el pasado mes de septiembre.

¿Qué hacer si reconoces alguna prenda en el rancho Izaguirre?. Foto: FB Madres Buscadoras de Jalisco

El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco agregó en sus redes: “¿Crees haber reconocido alguna prenda encontrada en el rancho de Teuchitlán?”, la respuesta fue centrada en acudir con las autoridades:

Es importante acudir con tu MP y tu número de carpeta asignada al momento de levantar la denuncia y hacérselo saber para que le den seguimiento a tu caso, es tu derecho. Si tu desaparecido no cuenta con reporte de desaparición es necesario tramitarlo.

El colectivo acotó: “Lamentablemente no tenemos más información que la ya publicada y no es posible regresar para verificar ya que el área está resguardada. Sabemos lo que sientes y la desesperación que esto puede traer, te abrazamos con el alma. No estás solo”.