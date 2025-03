Prodecon ayudará a evitar multas a los contribuyentes en la declaración anual en el SAT en Nayarit

A 20 días de llegar al mes de abril, mes en el que los contribuyentes deben presentar su declaración anual del 2024 ante el Servicio de Administración Tributario (SAT), la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) lanzó el programa “Declara fácil y a tiempo”.

Este tendrá el fin de brindar apoyo a todas las personas que no tengan acceso a una asesoría profesional. Así lo informó en entrevista con Shío López para Heraldo Radio Tepic, Sergio Cázarez, delegado de la institución en Nayarit:

“Queremos invitarlos a participar en nuestro programa Prepárate, para hacer una revisión de su situación fiscal en la base de datos del SAT, para verificar que estemos 100 por ciento correctos, que no tengamos alguna obligación adicional, algún requerimiento, algún crédito fiscal, alguna multa, que todo esté listo para poder presentar esa declaración”, explicó Cázarez.

Los interesados en recibir asesoría por parte de PRODECON pueden agendar su cita llamando al 800-611-0190, con la opción 2 y nuevamente la opción 2.

La declaración anual debe llevarse a cabo por cada uno de los contribuyentes que aplican. FOTO: Archivo.

La PRODECON realiza una radiografía fiscal a los contribuyentes

El procedimiento que realizan los asesores de PRODECON consiste en hacer un zoom a la situación fiscal de los contribuyentes en una ante sala para revisar que estos datos en el sistema del SAT puedan arrojar cualquier multa o recargo que se tenga y pueda resultar acreedora o gozar del beneficio de la condonación de alguna multa:

“Hacemos esa revisión en PRODECON cuando tú llegas, yo le llamo radiografía fiscal, creo que si lo comparamos con el tema de salud, cuando te haces unos análisis para poder ver cómo estás, hacemos esa radiografía fiscal de cuáles son tus obligaciones fiscales, cuáles son tus actividades, cuál es tu domicilio fiscal, es un problema que hemos detectado y también tus obligaciones fiscales y si estás obligado o no a presentar tu declaración anual”, señaló el delegado.

Sergio Cázarez advirtió que es muy importante que las personas que deseen asesoría por parte de la PRODECON se presenten en este mes de marzo para realizar su radiografía fiscal y hacer las correcciones pertinentes, ya que si esperan hasta el mes de abril sería demasiado tarde y en caso de tener alguna problemática pudiera surgir una multa al contribuyente.

Sergio Cázarez, delegado en Nayarit de la PRODECON, dio a conocer cómo se llevará este proceso fiscal para los habitantes de la entidad. FOTO: Chary Cambero

¿Quiénes están obligados a presentar declaración fiscal en abril de 2025?

Todas las personas físicas que rebasaron los 400 mil pesos de ingresos que establece la ley, están obligados a declarar, también hay excepciones en donde las personas que no rebasaron este monto están exentos.

En el caso de los jubilados y pensionados están obligados a presentar su declaración, señalando que eso no significa que deban pagar impuestos:

“En ocasiones ellos dicen, yo soy jubilado y pensionado, yo no tengo que pagar ningún impuesto, pero es un error, la declaración es una cosa, y el pagar impuestos es otra. Ellos tienen excepciones, y si no rebasan de esa excepción, estarán exentos del pago del impuesto, pero no de la declaración”, señaló el delegado de PRODECON.

