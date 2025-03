Mujer identifica a su amiga en el crematorio clandestino de Teuchitlán, Jalisco: "China, no sabemos cuánto sufriste"

Integrantes del Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco continúan compartiendo en redes sociales imágenes y videos de las pertenencias que han sido encontradas en los hornos clandestinos del Rancho Izaguirre, un predio del municipio de Teuchitlán, donde grupos de la delincuencia organizada aparentemente adiestraban a jóvenes - reclutados con engaños - y los asesinaban en caso de que no cumplieran con las tareas que les eran asignadas.

Gracias a los videos y fotografías que ha compartido el colectivo en sus redes sociales, algunas personas han podido identificar las que presuntamente serían pertenencias de sus seres queridos. Tal es el caso de una joven identificada como Myriam Hernández en Facebook, quien compartió un mensaje asegurando que las pertenencias de una de sus amigas cercanas habría sido identificadas dentro del Rancho Izaguirre, lo que apuntaría a que ella ya estaría sin vida.

A través de redes sociales, Myriam Hernández compartió un emotivo mensaje para su amiga, a quien únicamente identificó como "China". La joven usuaria de Facebook narró que las pertenencias de su amiga aparentemente habrían sido encontradas entre los restos que fueron hallados en el Rancho Izaguirre; de igual manera, la mujer lamentó el supuesto fallecimiento de su amiga y comentó que la víctima habría dejado huérfano a su hijo menor de edad.

Mujer identifica a su amiga como víctima del crematorio clandestino de Teuchitlán

La usuaria de Facebook aseguró que su amiga habría sido encontrada en el predio. Foto: Facebook Myriiam Hernandez.

"Ya te encuentras descansando en paz mi China. Tu familia y amigos jamás dejaron de buscarte, no me imagino lo duro que debió haber sido para tu mamá reconocer tu blusa, tus zapatos y aún más parte de tus restos. Jamás pensamos que te encontrarían tan lejos", se lee en el mensaje compartido por Myriam. La usuaria de Facebook también recordó que su amiga era una madre de familia que estaba tratando de buscar un mejor futuro para su hijo, quien ahora se ha quedado huérfano.

"Fuiste una buena madre buscando un mejor futuro para tu hijo, siempre te recordaremos como una guerrera. Tu hijo se queda en buenas manos y acá siempre te recordaremos. Siempre te recordaremos como una mujer fuerte, no sabemos cuánto sufriste pero al menos sabemos que ya descansas en paz. Te amamos Chinita; no es un adiós si no un hasta pronto, dios te tenga en su santa gloria", finaliza Myriam en su mensaje dedicado a su amiga presuntamente fallecida.

¿Cuántas personas murieron en los crematorios clandestinos de Teuchitlán?

Cientos de pertenencias han sido encontradas ahí. Foto: Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco.

Integrantes del Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco han denunciado que en el Rancho Izaguirre han sido encontradas decenas de objetos como ropa, zapatos, mochilas, maletas, joyería, biblias y demás. Todo esto serían pertenencias de las personas que ahí estuvieron reclutadas y privadas de su libertad. Ahora, estos objetos han sido publicados en redes, con la esperanza de que alguien pueda identificar a sus dueños.

Hasta ahora, no hay cifra oficial sobre el número de personas que habrían sido asesinadas dentro del rancho en Teuchitlán. No obstante, la Fiscalía del estado continúa trabajando para recuperar la mayor cantidad de restos óseos posibles y poder contactar con las familias de las víctimas. Las madres buscadoras han sentenciado - en entrevistas para medios de comunicación - que identificar a todos los asesinados podría ser una tarea muy difícil, esto debido al modus operandi que utilizaron los miembros del crimen organizado para desaparecer los cuerpos.