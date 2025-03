Fernández Noroña asegura que Adán Augusto y Ricardo Monreal cometieron un error durante el mítin del Zócalo

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña calificó como un error el cometido por sus correligionarios Adán Augusto López, Ricardo Monreal y Manuel Velasco, al no estar atentos al paso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el mitin del domingo en el Zócalo capitalino.

En entrevista a medios, el senador por Morena dijo que sus compañeros debieron estar atentos a la llegada de la presidenta de la República.

“Claro (un error), deberían de estar atentos, como yo, llegué temprano, ahí estaba puestísimo, me metí una soleada marca llorarás. Hay que estar atentos”, dijo.

Aunque aclaró que el tema se usa como un golpeteo para la 4T, Fernández Noroña aclaró que el liderazgo de la Presidenta es impresionante, “le siguen regateando su capacidad, pero la ha demostrado en estos cinco meses, es el caso de los compañeros que cometieron el error el domingo”.

Claudia Sheinbaum durante mítin del Zócalo

FOTO: Cuartoscuro

Sobre Andrés López Beltrán, el hijo del expresidente, sostuvo que “es un compañero capaz, valioso, como cualquier compañero del movimiento y tiene una tarea importante con la campaña de afiliación de 10 millones de personas”.

“Es especulación, o sea ni siquiera estaba en el centro de la foto, vean la foto, es un golpeteo que no tiene, cualquier error nuestro”, indicó.

Fernández Noroña responde agravios de Alejandro Moreno

Cuestionado sobre las declaraciones del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien afirmó que Fernández Noroña debe estar en el manicomio, éste respondió que el priista debería estar en la cárcel, “mientras esté libre nos ayudará a acabar de desaparecer al PRI, es el sepulturero mayor del PRI y sino me creen pregúntenle al senador Manlio Fabio Beltrones”.

“De tus enojos hago manojos. De sus criticas hago manojos, no tiene autoridad moral. No tiene autoridad política, no tiene vergüenza, no vale la pena mayor asunto, estoy convencido de que debería estar en la cárcel”, expresó.

edg