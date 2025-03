Estrategia de seguridad es prioridad en Guanajuato: Gobernadora

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, destacó los avances de su administración en los primeros 100 días de su gobierno, entre los que destacó las estrategias para la seguridad y paz de la población.

Resaltó el funcionamiento de la estrategia de seguridad, sobre todo con la Policía Investigadora, que participa de manera activa en la Estrategia Anticrimen con detenciones, cateos, todo ligado a Centros de Inteligencia de Investigación Criminal en donde abordan el tema de la facultad investigativa de la corporación estatal con herramientas de personal y tecnológicas puestas a disposición de velar por la seguridad.

Además de la atención puntual a delitos como la extorsión y desaparición de personas, con la unidad especializada de la policía estatal, además de una unidad de Policía Femenil con una comisaría de atención a la violencia de género, para garantizar atención a mujeres víctimas de violencia.

La gobernadora reconoció las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum en el sentido de que siete estados concentran más del 50% de los homicidios y de la importancia de la coordinación. Subrayó que, en efecto, la seguridad no puede suceder como un fenómeno aislado en un solo estado, es un reto que exige coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

Señaló que detrás de cada número hay esfuerzos que no siempre se cuentan. En Guanajuato, destacó, no desconocemos los retos, pero tampoco se puede ignorar todo lo que se ha evitado gracias al trabajo diario de nuestras fuerzas de seguridad.

Dijo que al mirar solamente las cifras finales, se omite la parte de los delitos que nunca ocurrieron, los homicidios que se evitaron, las armas que no llegaron a las calles, los criminales que no pudieron operar.

Libia Dennise García Muñoz Ledo afirmó que Guanajuato combate frontalmente al crimen y los resultados son claros. “Hemos asegurado una cantidad histórica de hidrocarburos robados, golpeando una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado”.

Informó que del 28 de febrero a la fecha, el total de hidrocarburo asegurado en la entidad asciende a 375 mil litros, un golpe sin precedentes contra las redes ilícitas dedicadas al robo de combustible.

Además, las fronteras del estado están blindadas. Con Fortaleza Guanajuato: Blindar Fronteras, en coordinación con Sedena y la Guardia Nacional, “cerramos el paso a grupos delictivos y evitamos su movilidad en el estado”.

Puntualizó que a tres semanas del arranque del Operativo Blindaje -integrado por fuerzas estatales y federales- fueron recuperados 227 mil litros de hidrocarburo de procedencia posiblemente ilícita.

El dispositivo de seguridad, desplegado en 22 puntos del estado, también registra 11 detenidos y el aseguramiento de ocho vehículos y una caja seca.

Más delincuentes han sido asegurados

La gobernadora destacó que las detenciones han aumentado significativamente gracias a los operativos estratégicos y al trabajo de células mixtas con fuerzas federales.

Por ejemplo, dijo, a finales de febrero estas células mixtas detuvieron a dos personas, las cuales ya fueron vinculadas a proceso; son considerados como generadores de violencia y parte de un grupo delictivo con presencia en Villagrán (Gerardo N y Ponciano N).

También se han dado golpes al narcomenudeo, porque tan solo en febrero “hemos asegurado más de 6 mil 188 dosis de cristal, 9 mil 42 de marihuana y 1 mil 445 de metanfetamina”.

Sentenció que el tráfico de armas es un problema que no empieza ni termina en Guanajuato. Su impacto es nacional y frenar su flujo también es una parte de la solución.

“Aquí no ignoramos esa realidad, pero tampoco nos quedamos de brazos cruzados. Con operativos, el trabajo de células mixtas y trabajos de investigación e inteligencia, en febrero aseguramos más de 2 mil 500 cartuchos y 28 armas de fuego”, además, subrayó la aprehensión de 262 personas, de las cuales, 32 son consideradas de alto impacto por su probable relación con los delitos de homicidio, distribución de drogas, extorsión, secuestro y comercialización ilegal con productos de consumo básico.

Indicó que “cada objeto asegurado puede ser un delito que no ocurrió. Cada detención es un paso más para cerrar el paso a la violencia. Por eso, seguimos actuando con inteligencia y estrategia para debilitar a los grupos delictivos en sus recursos y su capacidad de operar”.

El Escuadrón Antiextorsión ha evitado fraudes y cobros ilegales por más de 8.1 millones de pesos en febrero.

Prevención con impacto

La gobernadora puntualizó que han realizado más de mil 72 acciones de prevención en los 46 municipios, beneficiando a más de 108 mil personas. “Los números no mienten. Hay trabajo, hay resultados, y seguirán llegando”.

Causas del problema

En palabras de la gobernadora, “aunque muchos problemas no se generan en Guanajuato, sí los enfrentamos aquí”. Señaló que el crimen organizado es el origen de la violencia y a los enfrentamientos entre grupos criminales que disputan territorio.

“Este no es un problema local, es regional. El crimen no reconoce fronteras, por eso la estrategia debe ser coordinada con otros estados y atendiendo las particularidades de cada municipio. Aquí hay estrategia, aquí se enfrentan los problemas de frente”, indicó.

Compromiso del gobierno, más resultados

La gobernadora señaló que no bajarán la guardia, que los resultados son visibles, pero no es tiempo de conformarse. “Seguiremos avanzando sin descanso; no improvisamos. Cada decisión está basada en inteligencia y datos, no en ocurrencias”.

Advirtió que los números explican muchas cosas, pero no explican todo. “Por eso, más que enfocarnos solo en lo que falta, seguimos ocupándonos en lo que ya logramos y en lo que podemos seguir construyendo”.

El trabajo está y los resultados también. Guanajuato sigue de pie, sigue enfrentando el problema y sigue evitando que se cometan más delitos.