Despiden a víctimas mortales del accidente en carretera Mitla-Tehuantepec: "Mi familia iba feliz a la Ciudad de México"

Vicente Pineda, perdió a cuatro de los integrantes de su familia en el autobús que se accidentó en la carretera Mitla-Tehuantepec; su madre Griselda Vázquez Luis, su esposa Eloyda Soto y sus hijos Vicente Filemón y Reyna Griselda, fueron cuatro de las víctimas mortales de este accidente carretero.

Narró como tuvo contacto con su esposa horas antes de que ocurriera el accidente, donde le informaba que el autobús presentaba fallas, pero al poco tiempo recibió una última llamada donde su esposa de manera desesperada pedía a gritos auxilio.

“Mi familia iba feliz a la Ciudad de México, a la información de la licenciada Claudia Sheinbaum, fuimos con la organización FUCO del ingeniero Antonino, ya de regreso le marqué a mi familia como a las 6:30 de la mañana, y me dijeron que el autobús se descompuso en Mitla…como a las 9:30 me marca mi esposa llorando, escuché todavía cuando dijo hay diosito ayúdanos, no nos dejes solos, y se fue la llamada”, dijo.