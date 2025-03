¿Cuál es la multa por fumar en espacios cerrados en Monterrey, Nuevo León, en 2025?

A fin de garantizar que las personas tengan un espacio libre de humo y así eviten ser afectadas de manera indirecta por el consumo de cigarros o tabaco de otras personas, el gobierno de Monterrey emitió el Reglamento para la Protección de los no Fumadores en el Municipio de Monterrey, Nuevo León en 2005.

Con esta medida se establecieron varias limitaciones para que los lugares públicos, sobre todo aquellos que son cerrados, estén obligados a evitar que la ciudadanía se vea expuesta a los químicos que provienen de la combustión de este producto que causa adicción.

Amoniaco.

Dióxido de carbono.

Propano.

Metano.

Acetona.

El consumo de estos productos es nocivo para la salud. FOTO: Archivo.

¿Dónde está prohibido fumar en Monterrey, Nuevo León?

De acuerdo con la norma local, el gobierno de Monterrey tiene la facultad de multar a las personas que fumen en lugares que no están permitidos, siempre y cuando sean públicos. En viviendas o inmuebles privados esta prohibición no aplica. A continuación la lista completa de los establecimientos que no deben permitir el consumo dentro de sus instalaciones.

Cines, teatros y auditorios cerrados (excepto en áreas para fumadores en vestíbulos).

Hospitales, centros de salud, bibliotecas.

Vehículos de servicio público y transporte escolar.

Tiendas de autoservicio, bancos o comercios.

Escuelas, sobre todo en áreas cerradas.

Elevadores.

Cualquier establecimiento que no cuente con una sección de fumadores.

Fumar es una de las causas que más producen cáncer en México. FOTO: Archivo.

¿Cuál es la multa por fumar en lugares prohibidos en Monterrey 2025?

Debido al ajuste que se realizó sobre la Unidad de Media y Actualización, la multa que impone el gobierno de Monterrey por fumar en lugares prohibidos amentó.

De acuerdo con el Reglamento para la Protección de los no Fumadores en el Municipio de Monterrey en su Artículo 20, las autoridades sancionarán con una pena de 10 a veinte cuotas de la UMA a los infractores.

Esto significa que los infractores deberán pagar entre mil 131 pesos con 40 centavos a dos mil 262 pesos con 80 centavos. Esta acción es considerada una falta cívica, por lo que no generará antecedentes penales.

