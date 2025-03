Alumnos de CCH Oriente de la UNAM toman las instalaciones y denuncian inseguridad; las clases están suspendidas

Alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Oriente tomaron las instalaciones de la escuela y anunciaron un paro indefinido, esto para exigir a las autoridades apoyo ante la inseguridad que hay en la zona, pues en los últimos días los estudiantes han estado compartiendo denuncias sobre acoso y asaltos al exterior del plantel. Los jóvenes acusan que acudir a estudiar se ha convertido en un riesgo continúo para su integridad como personas.

El paro indefinido se inició desde la noche del pasado lunes 10 de marzo. Según primeros reportes, la toma de instalaciones se dio luego de que el pasado viernes 7 de marzo se reportó el asalto de dos compañeros al exterior del plantel educativo; ante esta situación, otros alumnos compartieron sus casos y se sumaron para tomar acciones en pro de su seguridad, así fue como - tras una asamblea - determinaron tomar el plantel y suspender las clases.

Los jóvenes aparentemente ya tendrían un pliego petitorio para las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en donde se enfocarían en medidas que garanticen la seguridad de los estudiantes al exterior del plantel. No obstante, las autoridades educativas aún no se han pronunciado al respecto, por lo que las clases continuarán suspendidas hasta nuevo aviso.

Estudiantes de CCH Oriente denuncian inseguridad dentro y fuera de la escuela

Denuncias de asaltos. Foto: Facebook CCH Oriente original

En redes sociales, decenas de estudiantes se han unido para compartir sus testimonios y denunciar los constantes asaltos de los que han sido víctimas. A través del grupo de Facebook "CCH Oriente original" se han difundido las experiencias de los alumnos: "Me empezó hacer plática de hacia donde iba, después me pidió un 5 y ya después me saco una navajita y me dijo que le diera mi cartera y mi teléfono si no me picaba", se lee en una de las denuncias compartidas por los estudiantes de la UNAM.

Otra publicación un joven denunció un presunto asalto dentro de los baños del CCH Oriente: "ese día estaba con 2 amigos y queríamos ir a los baños que están en el edificio X, era en el horario de la última clase en viernes, entonces decidimos ir a esos baños. Hubo un momento en el que yo entre y apagaron la luz, acto seguido, entraron al cubículo en el que estaba y fui asaltado, me quitaron el teléfono que está en la publicación (señuelo) y dinero", explicó el supuesto alumno de la máxima casa de estudios.

CCH Oriente confirma asalto de dos estudiantes

Las autoridades escolares compartieron un comunicado. Foto: UNAM.

Al respecto, las autoridades de CCH Oriente únicamente han confirmado los asaltos ocurridos el viernes 7 de marzo y aseguraron que se brindó apoyo a los jóvenes afectados: "se informa que el día viernes 7 de marzo, aproximadamente a las 19:30 horas, dos estudiantes se presentaron a la puerta principal del plantel y reportaron un intento de robo en las inmediaciones de avenida Canal de Tezontle, casi esquina con avenida Periférico. En respuesta, personal de vigilancia actuó de manera inmediata para salvaguardar su integridad y las resguardaron al interior del plantel", informó la escuela en un comunicado oficial.

Las autoridades educativas precisaron que "se brindó atención médica, psicológica y asesoría jurídica y se dio aviso a sus familiares, a fin de notificar la situación y brindar el acompañamiento para que las personas afectadas pudieran presentar, en ese momento, la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público. Sin embargo, decidieron retirarse del plantel, una de ellas en compañía de sus familiares y la otra por cuenta propia". Hasta ahora, CCH Oriente no se ha pronunciado sobre el paro de labores, ni sobre la seguridad en el plantel.