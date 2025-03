Un “enjambre de corrupción” detrás del caso Silvano Aureoles, señala Ramírez Bedolla

Las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el millonario fraude del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo y otros cuatro exfuncionarios detenidos, ha destapado un “enjambre de corrupción” de la administración silvanista, reveló el actual gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Al ser cuestionado sobre los avances en este caso, el mandatario contó que el día de ayer sostuvo un encuentro con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien le reiteró, la situación legal de Aureoles Conejo y otros tres funcionarios que también son buscados, es de prófugos.

“La audiencia se llevó a cabo el jueves y no se presentaron. No se presentaron a la audiencia, ni por voluntad propia, ni porque hayan sido detenidos, es decir, al no presentarse y decretarse que los cuatro detenidos no alcanzan fianza por la gravedad de los delitos y van a estar bajo prisión preventiva para enfrentar los cargos, las personas a las cuales se les giró órdenes de aprehensión por estar involucrados en el mismo asunto penal, están en la calidad de prófugos”, señaló.