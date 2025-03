Se aplicará la prueba PISA en escuelas de educación básica: SEP

Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública, informó que este año se aplicará la prueba Pisa con la que se evalúa la comprensión de lectura, matemáticas y ciencias en estudiantes de 15 años de educación básica. Explicó que con el nuevo modelo educativo de la “Nueva Escuela Mexicana” que inició el año pasado se tienen evaluaciones pero “no con exámenes estandarizados, sino en los propios aprendizajes que van teniendo los niños”.

—¿Este tipo de evaluaciones se harán de una manera un tanto más local por regiones? Recordemos que en anteriores ocasiones, bueno, habían evaluaciones de las que ya no se supo si se tuvo continuidad o no, como las de PISA, etcétera. Saber ¿qué va a pasar?, se le preguntó.

—En PISA estamos, se va a continuar, sí. Desde el gobierno anterior, al final se tomó la decisión de que se continúe en PISA, entonces vamos a formar parte de la evaluación de PISA, acotó.

El secretario de Educación Pública señaló que se están revisando contenidos de libros de texto, además de que habrá uno especial para matemáticas y otro para habilidades de lecto-escritura.

El titular de la SEP afirmó que están en el cambio de la Nueva Escuela Mexicana, “entonces, debemos darle tiempo a este nuevo modelo pedagógico para que, primero, los maestros lo desarrollen en su totalidad y que podamos ver el impacto en la enseñanza y en los aprendizajes básicos”. El 7 de mayo de 2024, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador informó que México sí participará en la prueba Pisa. En ese momento señaló que en su gobierno estaban abiertos a cualquier evaluación como la que realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) cada tres años a estudiantes de 15 años.

“He estado viendo eso, de que hablan de que no vamos a participar, pero sí, no sé en qué consiste, sí, ya sé, pero que no se acepta ahora. Sí, pero sí la aceptamos y estamos abiertos a todas las evaluaciones”, afirmó.