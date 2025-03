Operaba sin permiso predio de desechos que se incendió en Xonacatlán: PC

La Coordinación Estatal de Protección Civil confirmó que no contaba con permisos el predio de desechos donde ocurrió el incendio en Xonacatlán, e incluso ya contaba con un sello de clausura. Durante la tarde del lunes derivado de los trabajos de sofocación, con bomberos de más de 20 municipios, se reportó un avance del 80 por ciento en el combate de la conflagración, que ha consumido más de dos de las cinco hectáreas que tiene de extensión el lugar.

Al respecto, el titular de Protección Civil mexiquense, Adrián Hernández Romero, aclaró que el sitio se trata de una empresa dedicada a la compra de desperdicio industrial, y en la revisión sobre su estatus no se encontró ningún permiso y ya tenía sellos de clausura.

Hernández Romero reportó que aún se desconoce la causa que originó la conflagración y que serán las autoridades competentes que lo determinen, pero, precisó, que desde un inicio se ha controlado, por lo que no hay lesionados o evacuados. Informó que en el lugar se han consumido más de dos hectáreas con materiales como madera, aceites, transformadores y cables, y donde comenzó todo fue en un montículo de seis metros, aunque se espera apagar el fuego este mismo día.

Se consumieron dos héctareas de madera, aceites y cables

Créditos: Gerardo García

“Nunca ha estado fuera de control, siempre ha estado confinado…esperamos que el día de hoy (pueda extinguirse) pero recordemos que todo es un factor el clima, como los aires, y el propio material que se están encontrando ahí”, manifestó.

El funcionario estatal reconoció que el incendio en dicho predio impacta en la calidad del aire y es la Secretaría de Medio Ambiente la que deberá determinar si se declara o no una contingencia ambiental. Sin embargo, emitió una serie de recomendaciones a la población de la región como no hacer ejercicio al aire libre y procurar no salir de casa. Finalmente, agradeció el apoyo brindado por parte de los municipios mexiquenses de las distintas regiones del estado, que desde el domingo se han sumado a las labores de combate de dicho incendio.

LA