Jalisco no ha solicitado atracción de investigación en rancho de Teuchitlán, asegura gobernador

Los trabajos en el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco continuarán y si el Gobierno Federal decide participar en las investigaciones, adelante, señaló el mandatario jalisciense Pablo Lemus quien dijo que por ahora la investigación sigue a cargo de la Fiscalía Estatal. Ayer, en el marco del evento en el Zócalo de la Ciudad de México donde acompañó a la Presidenta Claudia Sheinbaum, dijo que habló con el Fiscal General Alejandro Gertz Manero sobre este hallazgo.

"La Presidenta hoy fue muy clara que hay una sana colaboración de parte de todos, que hay una comunicación constante de su servidor con el Secretario de Seguridad y con el propio Fiscal y así vamos a seguir trabajando. Si la Federación quiere atraer el caso, por nosotros no hay ningún problema, nosotros lo vamos a seguir abanderando y haciendo la parte que nos toca. -¿Pero no lo ha solicitado? ¿No lo va a solicitar?- No, no, no solamente que ellos lo soliciten", dijo.

Insistió que no fue en su administración y que si la Ministerio Público a cargo de la investigación en septiembre de 2024, cuando se aseguró el rancho, debe ser sancionada en caso de comprobarse que no hizo su trabajo al igual que los servidores públicos de Fiscalía o de cualquier otra dependencia que no haya hecho su trabajo.

"No se hizo la revisión completa del predio, esto es algo verdaderamente preocupante, aunque es un predio de dimensiones importantes, la localización de restos debió de haber seguido los meses de octubre, de noviembre y no esperar a nuestra llegada; vamos a hacer la investigación para ver si hay omisiones de parte de algún funcionario, pero quiero decirle sobre todo a los Colectivos que vamos a seguir trabajando con ellos para la localización de sus seres queridos".

Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco

Créditos: Archivo El Heraldo de México

¿Qué pasó en el Rancho de Teuchitlán?

El rancho Izaguirre fue intervenido por el Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco el pasado 5 de marzo y fueron integrantes del Colectivo quienes localizaron además de más de 400 pares de zapatos, ropa y otros indicios, los tres crematorios clandestinos en este lugar, que también era utilizado presuntamente como campo de entrenamiento del crimen organizado.

"Nosotros vamos a seguir con la posible localización de restos en predio -insistió el gobernador-, nunca se ha detenido, ni se va a detener, vamos a seguir investigando para tener todo el predio completamente verificado".

Encontraron 400 pares de zapatos

Créditos: Archivo El Heraldo de México

El lugar cuya extensión es de 50 por 100 metros cuadrados se encuentra en el poblado de La Estanzuela, a 62 kilómetros de Guadalajara y había sido asegurado en septiembre de 2024 por la Guardia Nacional. En esa ocasión detuvieron a 10 personas, rescataron a dos privadas de la libertad y encontraron a una más sin vida. Pero el lugar no quedó resguardado, ni siquiera había sellos que impidieron ingresar y según el actual Fiscal de Jalisco, Salvador González De los Santos, no se localizaron los crematorios clandestinos debido a la extensión del lugar.

LA