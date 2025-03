"De perdis que pidan perdón al pueblo", responde Sheinbaum a oposición por críticas a asamblea informativa

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desestimó las críticas de la oposición a la asamblea que encabezó este domingo en el Zócalo capitalino, ya que no tienen representatividad.

“De perdis que pidan perdón al pueblo de México”, dijo en su conferencia de prensa matutina, en la que destacó el respaldo que tuvo del pueblo, empresarios y todos los gobernadores.

Al ser cuestionada sobre lo que le respondería a la oposición, que criticó este tipo de asamblea y la calificó como partidista, la mandataria mexicana dijo que "ya no saben ni qué criticar".

"Ya no tienen nada, ya no saben ni qué criticar, ahora ya pidieron información ¿no? De que quién está involucrado con… Pues ahí está (Genaro) García Luna, pues todavía no contestan de García Luna, de perdis que pidan perdón al pueblo de México, de perdis, de perdida, no tiene nada. La oposición, la verdad vean", dijo.

Encabezó una asamblea informativa el 9 de marzo. Foto: Cuartoscuro/Antonio Nava

Sheinbaum responde a oposición por asamblea informativa

La presidenta dijo que las críticas de la oposición fue porque convocó a la asamblea informativa y porque se atendió el tema de los aranceles con Estados Unidos.

“La verdad es que es increíble, que si se llamó al mitin porque se llamó al mitin, si no se hubiera llamado al mitin porque no se hubiera llamado al mitin… Que si… Se resolvió el problema, no se resolvió, se atendió digamos de con diálogo el tema de los aranceles, uy, están enojadísimo porque ellos les hubiera gustado que le hubiera ido remal a México”, dijo.

“O dónde oyeron ‘qué bueno que’, ah, la otra ¿no? Que Canadá obtuvo lo mismo que México pero Canadá no este no hizo nada, Ellos tienen su estrategia, nosotros la nuestra, valdría la pena que se viera a partir de cuándo es que se deciden levantar los aranceles que es la llamada que tuvimos el presidente Trump y su servidora”, señaló.

La titular del Ejecutivo Federal agradeció la presencia de empresarios y mandatarios estatales de todos los partidos.