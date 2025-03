Buscará Salomón Jara que no reelección y no nepotismo se aplique en el 2027 en Oaxaca

El gobernador Salomón Jara Cruz se pronunció para que la reforma constitucional para la no reelección y no nepotismo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se aplique a partir del 2027 en Oaxaca. Por lo que no descartó que, en esta nueva Constitución Estatal, que se construye se pueda tomar en cuenta y añadir candados en torno a esos temas.

“Voy a proponer que dentro de esta nueva Constitución no haya reelección de presidentes municipales y diputados locales, no me involucré en el tema de diputados federales o las senadurías, pero quizá puede ser para gobernantes también”, sostuvo.

El mandatario estatal expuso que si pudiera también propondría que se aplicará dicho candado a las diputaciones federales de Oaxaca “para evitar que se reeligiera hasta tres veces la esposa de un dirigente (Benjamín Robles Montoya)”. Insistió que no cuenta con ningún familiar en las presidencias municipales del estado “bueno sí, uno que es presidente de San Melchor Betaza pero ustedes saben que ahí es por usos y costumbres”, destacó.

“Tengo hermanos que han participado en política, Amador fue fundador del PRD y Noe quería participar que yo les comenté que no era correcto”, sostuvo.

Salomón se someterá a la revocación de mandato

Créditos: Archivo El Heraldo de México

En este sentido, Salomón Jara aseguró que se someterá a la revocación de mandato, por lo que si el pueblo lo decide permanecerá en el cargo, esto al invitar a sus adversarios a participar.

“He sido el único gobernador que ha dado cinco cargos en su pueblo; ya fui topil, ya fui de la comisión. Ya cuando termine me voy a cumplir otros cinco cargos para ver si me dan la presidencia municipal de San Melchor Betaza”, manifestó.

Por lo que, expuso que está de acuerdo con María Luisa Alcalde Luján dirigente nacional de Morena, quien planteó una reforma estatutaria para que los militantes del Movimiento no participen en la elección del 2027.

