Hoy No Circula: qué vehículos descansan este domingo 2 de marzo en CDMX y Edomex

No es una falsedad cuando decimos que la Ciudad de México es una gran metrópoli que realiza políticas a favor del Medio Ambiente. Una de ellas es el denominado "Hoy No Circula", un programa que busca reducir los niveles de contaminación mediante la no circulación de ciertos vehículos.

Y es que es importante señalar que dicha medida se implementa desde finales de los 80, cuando en la épocas de diciembre los niveles de contaminación aumentaban, por lo que una acción que implementó el gobierno capitalino es sacar de circulación a los vehículos dependiendo su año, modelo y placas.

Cabe señalar que todos los domingos el programa queda suspendido, por lo que este 2 de marzo, todos los vehículos, incluso los foráneos, tienen permitido circular libremente.