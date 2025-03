Buscan a la niña Natalia Eileen, su madre y su padrastro habría dicho a sus familiares que falleció

Autoridades del estado de Puebla buscan a la pequeña Natalia Eileen, una niña de tan solo tres años de edad, quien fue reportada como desaparecida en días recientes, esto luego de que su abuela denunció no haberla visto desde el pasado 7 de enero del presente año. En entrevista con medios locales, la mujer contó que estaba preocupada por su nieta debido a que su propia hija - la madre de la menor - le habría contado en un mensaje que la pequeña habría muerto.

La abuela de Natalia enfatizó que la madre de su nieta le habría contado que la menor murió por un presunto ataque de epilepsia, pero ella niega que la pequeña sufriera de esta condición médica: "me dijo que por unos ataques de epilepsia, que había fallecido la niña súbitamente", sentenció la abuela de la niña ante medios locales del estado de Puebla. De igual manera, la mujer destacó que el último día que vio a Natalia Eileen, ella le confesó que sufría maltrato por parte de su padrastro y su madre.

"Lo único que pensamos es que por las contradicciones que han dado y declaraciones mal dadas, puede ser que sí esté con vida", dijo la mujer ante las cámaras de medios locales. También explicó que ella misma - junto con la abuela paterna de la niña - acudieron ante la policía y denunciaron la desaparición de la menor. Gracias a su denuncia, las autoridades acudieron hasta el domicilio de una mujer identificada como Diana Arely "N" y su pareja Eduardo "N".

Autoridades no encontraron a Natalia en su casa

Solicitamos su apoyo para la búsqueda y localización de la niña NATHALIA EILEEN LIMA APREZA, de 3 año de edad.



Fue vista por última vez en la colonia Aquiles Serdán, Puebla. pic.twitter.com/PD425k7oxV — Alerta Amber Puebla (@aamber_pue) February 26, 2025

Personal de la Fiscalía General del Estado constató las irregularidades en los testimonios de la pareja y procedieron a detenerlos, debido a que Diana y Eduardo no pudieron corroborar el paradero de la menor. A la casa de Natalia acudieron binomios caninos, quienes realizaron una exhaustiva búsqueda, pero no encontraron indicios de que la niña estuviera dentro del domicilio, por lo que - hasta ahora - se desconoce su paradero.

Aunque no se recabaron indicios sobre la menor, las autoridades temen que la niña pudiera haber sido privada de la vida, por lo que continúan con las indagatorias para dar con el paradero de la pequeña. Los familiares de Natalia también han compartido la ficha de búsqueda de la víctima, esto con la esperanza de que alguien la reconozca y pueda dar información que ayude a dar con su paradero. Cabe mencionar que las abuelas de la menor mantienen la esperanza de que la menor podría estar con vida.

Piden apoyo para localizar a Natalia

La madre y el padrastro de la niña quedaron detenidos. Foto: freepik.

La abuela de Natalia - cuya identidad no fue revelada - destacó que ha estado recibiendo amenazas por parte de quien ella sospecha que son los familiares del Eduardo: "la familia de él me ha estado marcando y me han estado amenazando de que si sigo con este proceso obviamente van a hacer algo contra mi integridad y la integridad de mi familia. Entonces estoy entre la espada y la pared con este caso", habría dicho la mujer para cámaras de medios locales.

La mujer también ha pedido apoyo para localizar a su nieta y que - en caso de tener información sobre su paradero - las personas denuncien a través de los números telefónicos que se encuentran en la ficha de búsqueda de la menor. Por su parte, las autoridades poblanas siguen investigando el caso.