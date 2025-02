Ponen en pausa ley del ISSSTE

Ante las movilizaciones del magisterio, el cual manifestó su rechazó a la nueva ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, esta propuesta está en pausa. Así lo informó la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien encabezó la Mañanera de este 28 de febrero en Palacio Nacional.



“Por lo pronto se pone en pausa, en lo que se realizan las mesas de trabajo (...) tiene que darse mucha información para que no haya malos entendidos (...) no se va a aprobar la ley hasta que quede claro”, informó la titular del Ejecutivo federal. La primera mandataria reconoció que tal vez hay una mala redacción en la propuesta.

Trabajan en reactivación de Acapulco



“A lo mejor la redacción no fue muy clara y los maestros pensaron que se les iba a descontar también a ellos y no, a los maestras y maestras no se les descuenta nada adicional. Tiene que informarse bien ese tema”, afirmó. Ante los últimos desastres naturales que han afectado a los habitantes de Acapulco, Guerrero, el Gobierno Federal ya trabaja en una estrategia de reactivación y prevención que involucra la creación de mil 400 viviendas.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que tras el paso del huracán John se ha mantenido vigente el programa “Acapulco se transforma contigo”, el cual busca promover diversas actividades en la zona para que haya una reactivación económica y social que involucre a los grupos culturales de la propia comunidad.

“Es muy importante que todos los colectivos culturales de Guerrero, particularmente de Acapulco, se incorporen en la reactivación cultural y económica”, reconoció. En su mensaje, la Presidenta mencionó que este proyecto contempla la recuperación de “Juntos Pintemos Acapulco”, sistema que buscaba recobrar la imagen de Acapulco a través de la colaboración institucional para pintar 300 mil casas que habían sido afectadas por el huracán Otis.

“Se va a retomar, porque además ya está la pintura, lo que pasa es que, en efecto, los servidores y servidoras de la nación, que son quienes nos ayudan a todas estas labores, están muy con mucho trabajo”, sostuvo.

A su vez, detalló que gran parte del trabajo que se realiza en Acapulco va enfocado a la prevención de desastres. Todo ello a través del desazolve de ríos y la construcción de protecciones alrededor de los ríos para evitar inundaciones. En tanto, para aquellos que no cuentan con una vivienda o se vieron afectados a causa de los huracanes, se tiene contemplada la instalación de mil 400 viviendas en la zona centro de Acapulco para evitar que vivan alejados de los servicios.