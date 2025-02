Son jóvenes, que esperen, dice Sheinbaum a quienes buscan heredar gubernaturas

La presidenta Claudia Sheinbaum envió una recomendación a quienes aspiran a relevar a un familiar en un cargo de elección popular en los siguientes años: son jóvenes, esperen. En la Mañanera del 27 de febrero, la mandataria retomó las reacciones que generó la ley contra el nepotismo.

“Están jóvenes, que se esperen a otro periodo (...) a la gente no le gusta el nepotismo, no solamente es un asunto de la propuesta que envié, sino no están de acuerdo con eso, de que se quede una familia durante más de seis años en caso de gobernadores o tres años en caso de Presidentes municipales, la gente no está de acuerdo con eso.