Sheinbaum reitera que cambios en ley del ISSSTE no afecta a maestros

"No vamos a hacer nada que afecte a los maestros", afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante las manifestaciones que se llevaron a cabo en distintas partes del país por su descontento con la reforma al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (ISSSTE).

A pregunta expresa, la jefa del Ejecutivo Federal indicó que el objetivo del gobierno mexicano es seguir beneficiando a las y los docentes mexicanos, aunado a ello, llamó a informarse bien.

“No vamos aprobar nada que genere desconfianza o algún problema con las y los maestros”, expuso la Presidenta de México en la mañanera del pueblo de este jueves 27 de febrero.

Presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Foto: Cuartoscuro

Incluso, adelantó que hoy por la tarde la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se reunirá con el director del ISSSTE, Martí Batres, y el Secretario de Educación, Mario Delgado Carillo, para revisar el tema.

“Entonces, no hay necesidad de movilizaciones. No vamos a probar nada que ellos perciban que estamos afectando el desarrollo de su vida profesional y laboral. Entonces, para que no se piense que estamos haciendo algo contra los maestros”, agregó.

Realizan mesas de trabajo sobre ley ISSSTE

Sheinbaum Pardo también indicó que desde el gobierno federal no se puede prometer algo que no se va a cumplir, por ello, aseguró que se están realizando distintas mesas de trabajo para hacer la revisión a la ley del ISSSTE.

“Si lo ven, es un sentido más bien de justicia. De que aquellos que no aportamos en una parte de nuestro salario para mejorar el servicio de salud del ISSSTE, pues que aportemos la parte correspondiente y no tienen nada que ver con pensiones y otras cosas”, concluyó.