La ley del ISSSTE no afecta a maestros ni a trabajadores del Estado, asegura Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que con la Ley del ISSSTE que se encuentra siendo analizada en comisiones, y no se ha dictaminado, no se busca afectar a nadie.

En video posteado en sus redes sociales, el también coordinador parlamentario de Morena mandó un mensaje a los integrantes de la Coordinadora Nacional del Trabajadores de la Educación (CNTE) que bloquearon los accesos del Palacio Legislativo de San Lázaro este jueves, y señaló que actuarán con responsabilidad, esperando que se logren acuerdos rápidamente.

“Y obviamente, nuestro propósito es no afectar a nadie, ni a los trabajadores de la educación, maestros y maestras , ni a nadie que se encuentre en la misma condición. Esa es la voluntad de todos las diputadas y diputados de Morena, y vamos a actuar en consecuencia, se los aseguramos. Ojalá y se logren acuerdos en las próximas horas. Hacemos votos porque haya esa posibilidad y que todo salga bien”, expresó.

Tras señalar que se encuentran trabajando a distancia debido a los bloqueos del magisterio disidente, afirmó que se respetará toda manifestación pacífica que se suscite en las inmediaciones del Recinto Legislativo de San Lázaro, y que están cumpliendo con su responsabilidad constitucional en lugares alternos.

Indicó que se va a permitir que se realice la manifestación, por lo que ha pedido a las autoridades administrativas que tomen las medidas para que no se afecte a los usuarios o los trabajadores ni tampoco a los manifestantes que están a las afueras del Recinto Legislativo.

“Vamos a permitir que se realice la manifestación, le he pedido a las autoridades administrativas que tomen las medidas para que no se afecten los usuarios o los trabajadores, ni tampoco los manifestantes que están a las afueras de nuestro recinto legislativo. Vamos a respetar toda manifestación pacífica que se suscite, y vamos a tratar de trabajar fuera de las oficinas para no perder ritmo con las reformas que tenemos”, externó.