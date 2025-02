Hombre golpea a anciano por atropellar a su perro; lo llaman el Fofo Márquez de Piedras Negras | VIDEO

En redes sociales se ha vuelto viral la brutal agresión que sufrió un adulto mayor, luego de que fue golpeado por un joven en calles de Piedras Negras, Sonora. De acuerdo con videos de seguridad - y con las declaraciones de testigos -, el enfrentamiento habría iniciado después de que el adulto mayor atropelló a un perro por accidente. Aparentemente, esto habría ocasionado la furia del dueño del can, quien se lanzó a los golpes contra el hombre.

"Le aplastaste toda la cabeza. Vas a pagar (...) ni tu identificación me quieres dar. Ya lo mataste", se oye decir al dueño del perro mientras enfrentaba al adulto mayor. Al mismo tiempo, personas que presenciaban la escena pedían apoyo de la policía y de paramédicos, puesto que el adulto mayor aparentemente presentaba una lesión en el rostro como consecuencia del golpe que recibió: "una ambulancia por favor y aquí queremos a seguridad pública. Aquí el señor (el adulto mayor) necesita atención y el caballero (dueño del perro) está haciendo un problema grande", se escucha decir a los testigos.

Otro video - que también está disponible en redes sociales - muestra el momento exacto en el que ocurrió el accidente. En el clip se observa que el adulto mayor viajaba en su camioneta, cuando un perrito se cruzó a calle. Se puede ver que el can caminaba solo, sin correa y alejado de su dueño, quien aparece segundos después en un patín eléctrico. Tras el percance se ve que el adulto mayor descendió de su unidad, para ayudar al animal, pero entonces fue interceptado por el dueño de la mascota, quien comenzó a actuar de forma violenta.

Así fue el accidente en el que murió el perrito

Sujeto identificado como Abraham "N" ya lo apodan el "Fofo Marquez" de #PiedrasNegras



Agredió a Don Daniel "C" de 83 años porque accidentalmente atropelló a su mascota.



El abuelito no huyó y "Fofo" le fracturó la nariz de dos golpes uD83DuDE21uD83EuDD2C



Ojo aquí alcalde @CJacoboRdz… pic.twitter.com/ZG6aIUV1KL — Carlos Hidalgo (@CarlosHidalgoo) February 26, 2025

"Mataste a mi perro", se oye decir al dueño del can mientras se le ve corriendo para detener al adulto mayor, quien avanzó unos cuantos metros en su camioneta. Sin embargo, cuando el hombre se acercó a corroborar el estado de salud del can, el dueño de la mascota le lanzó un golpe contundente en el rostro, mismo que presuntamente le habría ocasionado una fractura de nariz. Personas que caminaban por la zona rápidamente intervinieron en la pelea y separaron al sujeto que golpeaba al hombre de la tercera edad.

Aunque las autoridades oficiales no se han pronunciado al respecto, en redes sociales comenzó a circular una fotografía donde se ve al dueño del perro siendo arrestado por policías locales, esto supuestamente por la agresión contra el hombre de la tercera edad. El estado de salud del adulto mayor es desconocido; pero, testigos de los hechos, comentaron - en los videos - que probablemente el sujeto tenía una fractura en la nariz, consecuencia de los golpes que recibió tras atropellar al perrito.

Piden a las personas utilizar correa con sus mascotas para prevenir accidentes

El dueño del can quedó detenido. Foto: @CarlosHidalgoo

Ambas grabaciones se han vuelto virales en las redes sociales, donde decenas de internautas han debatido sobre los hechos. Mientras que algunas personas han salido en defensa del adulto mayor, otras han enfatizado sobre la importancia de ponerle la correa a los animales de compañía, pues esta acción podría evitar accidentes como el que sucedió en Piedras Negras, o incluso agresiones por parte de otros animales.

"Yo veo a un perro sin correa en medio de la calle, su dueño a más de tres metros comiendo moscas"; "Deja al perro sin correa ¿y la culpa es del señor?"; "Este es un problema con los dueños irresponsables, como consecuencia un inocente perro fallecido y un adulto mayor golpeado"; "Pues la camioneta va dando vuelta en la esquina, creo que por la altura de la camioneta era muy probable que no vio al perro, fue un accidente, no hay intención. Y efectivamente, hay descuido del dueño del perro, no traía correa y se le fue", son algunos de los comentarios en X, antes Twitter.