Golfo de México vs Golfo de América: La verdad detrás de renombrar regiones, ¿impactará o quedará en el olvido?

La polémica en torno al renombre del Golfo de México por el Golfo de América decretado por el presidente estadounidense Donald Trump puede llegar a los tribunales tras el amago que hizo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, situación que pareciera podría complicar las relaciones diplomáticas entre ambos países, al menos de manera hipotética.

Sin embargo, la doctora María Cristina Rosas González, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, enfatizó en entrevista con El Heraldo de México Digital que no existe un litigio legal sobre el territorio y afirmó que el tema pasará al olvido.

La experta internacionalista detalló que la designación de Trump para renombrar el Golfo de América “forma parte de esta idea nacionalista de hacer al mundo dependiente de Estados Unidos y de hacerlo grande otra vez”, indicó, mientras citó algunos ejemplos de los cambios de nombre de regiones que hacen otros países.

En ese sentido, ejemplificó el caso de Argentina con el Reino Unido y su disputa por las Islas Malvinas como lo llaman los sudamericanos o las Falkland Islands, como lo reconocen los británicos. “Argentina coloca la península antártica en disputa en los pasaportes, entonces muestra como suya la región a pesar de que hay un litigio es algo muy peculiar, pero en nuestro caso no pasa nada”, acotó.

Donald Trump firmó la orden ejecutiva para renombrar el Golfo de México. Foto: AFP

¿Qué impacto causa a México el renombre del Golfo de América?

La doctora Rosas González fue enfática en asegurar que sí hay un impacto al renombrar el Golfo de México por el Golfo de América, pero lo delimitó a un solo aspecto: “El impacto es sobre todo psicológico dado que podría crear la ilusión de que el Golfo de América es de Estados Unidos cuando en realidad es compartido por México y Estados Unidos”, afirmó; por lo tanto reiteró:

“Más allá de ese impacto psicológico (del renombre del Golfo de América) no veo otro en la práctica”: Doctora María Cristina Rosas.

A pregunta expresa sobre las posibles consecuencias en las relaciones entre México y Estados Unidos, la investigadora Rosas González afirmó:

“No tiene impacto directo en las regiones México-Estados Unidos, porque la geografía no cambia, siempre vamos a ser vecinos y tenemos obviamente una serie de normas internacionales, los cuadros sobre el derecho del mar, los tratados de límites marinos, eso no cambia con la presidencia de Trump y ni la de Sheinbaum”, afirmó la doctora María Cristina Rosas.

Google Maps modificó todo el territorio del Golfo de México por Golfo de América en EU. Foto: Google Maps / El Heraldo de México

“Hay diversas regiones del mundo que nombran con sus propios hombres a países, penínsulas, golfos etcétera, y es es cierto tal vez no tenga la misma exposición mediática de Estados Unidos, pero creo que este tema pasará al olvido dado que México y Estados Unidos no tenemos una disputa por la soberanía del Golfo de México, no se es como en las Islas Malvinas, donde en cada foro internacional Argentina reivindica la soberanía, ahí hay un litigio”, aseveró la experta.

Trump no viola los tratados internacionales renombrando el Golfo de América

La decisión de Trump de renombrar al Golfo de México es parte de esta retórica nacionalsita, en ese sentido ironizó: “por qué Golfo de México si Estados Unidos tiene acceso a esa parte del mundo, por qué no mejor el Golfo de América, pero esa idea es muy torcida, porque América es el continente americano, no es Estados Unidos”.

Sin embargo, la doctora Rosas González coincidió con la presidenta Sheinbaum en señalar que Donald Trump no viola el tratado de límites marítimos y lo que dicen las convenciones de los derechos del mar que establecen los límites del mar territorial.

“México pudo extender su territorio más allá de su mar territorial si hubiera encontrado la Isla Bermeja, los límites marítimos están bien y han sido aceptados por los dos países”: Doctora María Cristina Rosas.

¿Qué pasará si procede la demanda contra Google?

El problema del renombre radica en la señalización que hacen las aplicaciones como Google Maps y Apple Maps, además del Centro Nacional de Huracanes (NHS, por sus siglas en inglés) que hizo una actualización en sus mapas para renombrar el Golfo de México. Al respecto la experta señaló que solo crean la “falsa ilusión de que el Golfo pertenece a Estados Unidos, es una ilusión”.

Hay un impacto psicológico en el renombre del Golfo de América, indicó la doctora María Cristina Rosas. Foto: Google Maps

“Si México demanda a Google por haber colocado el Golfo de América sustituyéndolo para que no aparezca Golfo de México y hacemos el litigio y lo ganamos, entonces tendrán que reposicionar, recular y poner otra vez Golfo de México para todos los dispositivos”, indicó la catedrática de la UNAM.

La doctora María Cristina Rosas González insistió en la importancia de la carencia de litigio en el tema del renombre del Golfo de México, y citó un par de casos sobre la pérdida de territorio nacional en tiempos recientes, donde México sí tuvo pérdida de territorio con Francia y Estados Unidos:

“Ahora no hay un reclamo porque no está en litigio el Golfo de México, antaño perdimos Clipperton en un litigio internacional donde se falló a favor de Francia en condiciones bastante extrañas, y las Islas del Archipiélago del Norte que no estaban contempladas en los tratados de Guadalupe-Hidalgo y sin embargo, Estados Unidos los ocupó y no los reclamamos”, recordó la experta.

