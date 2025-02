Contingencia ambiental, ¿las motos entran en el Doble Hoy No Circula?

La Comisión Ambiental de la Megálopolis (CaME) determinó mantener la Contingencia Ambiental en la Ciudad de México y el Estado de México, en donde se activó la medida del doble Hoy No Circula para automotores que tengan engomado verde, terminación de placa 1 y 2, con hologramas 00 y 00, de las 05:00 a las 22:00 horas de este jueves 27 de febrero.

Los vehículos que NO circulan HOY son:

Vehículos con holograma O y 00, engomado color verde, con terminación de placa 1 y 2.

Vehículos particulares con holograma 1 y terminación de placa 0, 1, 2, 4, 6y 8.

Vehículos con holograma 2, permisos para circular sin placas, antiguos, demostración, pase turístico y placas foráneas.

Taxis de la CDMX con holograma 2; holograma 1 con terminación 0, 1, 2, 4, 6y 8; así como holograma O y 00 con terminación 1 y 2

Ante la información de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CaME) sobre la Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula, muchos motociclistas se preguntan si las restricciones los incluye a ellos, por lo que es importante aclarar que dichos vehículos NO ENTRAN EN LA RESTRICCIÓN PARA CIRCULAR.

Contingencia Ambiental

¿Por qué se activó la Contingencia Ambiental?

La ambiental atmosférica se activó por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México y como una medida que busca disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como para reducir la emisión de contaminantes.

La región central del país aún está bajo la influencia de un sistema de alta presión, del cual resultará estabilidad atmosférica de moderada a fuerte, cielo con ausencia de nubes hasta media tarde, destacando la intensa radiación solar que incidirá sobre el Valle de México en la mayor parte del día. Estas condiciones meteorológicas favorecerán el estancamiento de los contaminantes y la formación de ozono, dando lugar a Mala calidad del aire.