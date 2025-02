Celaya presenta 37 proyectos al Banco Interamericano de Desarrollo

El gobierno municipal de Celaya entregó 37 proyectos al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que alcanzan un monto aproximado de 5 mil millones de pesos, de acuerdo con el alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez.

En entrevista con Alejandro Cacho, en Esta mañana, el funcionario explicó que generaron una carpeta con los proyectos, que se inscriben en el Programa General de Obra (PGO) y se centra en pequeña obra para las comunidades, son “proyectos que van entre 1 millón y cinco millones de pesos, máximo”, abundó.

Se trata de recursos a fondo perdido, por lo que no deberán pagarlos a la institución, aunque serán auditados en el cumplimiento de sus compromisos, que beneficiarán a “más de 400 colonias irregulares, a las que no podemos ponerles servicios con dinero público, porque, si no, me sancionan, entonces buscamos la forma de ayudarles”.

Entre los proyectos se encuentran el puente vehicular “para la salida a Querétaro, porque el libramiento está mal hecho y tenemos muchos accidentes”; además, están considerados pozos de agua, plantas de tratamiento de aguas residuales en colonia y comunidades, canales pluviales, camiones recolectores de basura, parques urbanos, pavimentación de calles, entre otros.

“En eso son muy estrictos, porque no vamos a poder solamente asfaltar, tendremos que usar concreto hidráulico para cumplir con lo que requiere el Banco Interamericano”, apuntó Miguel Ramírez.

El alcalde de Celaya abundó que a finales de marzo habrá una revisión del proceso y se cumplirán todos los protocolos, por lo que, espera, “en junio habrá respuesta”.

Reconoció no será posible cumplir con todos los proyectos durante su administración, pero, señaló buscarán cumplir con la mayor parte.

Finalmente, apuntó que “estos recursos no irán al área de seguridad”, pero afirmó que el próximo año podrán volver a solicitar recursos al BID.