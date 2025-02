Buscan que alcaldías tengan unidad especializada de atención a la violencia de género

Morena en el Congreso de la Ciudad de México propuso que cada una de las 16 alcaldías cuente con una Unidad Especializada de Atención a la Violencia de Género. Al presentar esta iniciativa en tribuna, la legisladora y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Cecilia Vadillo señaló que estos espacios tendrán facultades concretas para atender casos de violencia, promover la prevención y coordinarse con otras instancias gubernamentales.

Para lograr esto, dijo se contempla reformar los artículos 31 y 71 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.

“Cada día cientos de mujeres buscan ayuda por sufrir violencia de género. No obstante, se topan con una pared de incomprensión y de atención adecuada, no revictimización. El papel del primer respondiente es determinante. En muchos casos son las alcaldías quienes juegan este papel y no cuentan con estructura de respuesta adecuada”, aseguró.