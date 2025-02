Anciano golpeado por Fofo Márquez de Piedras Negras relata el horror que vivió tras atropellar a un perro

En redes sociales se han difundido nuevas declaraciones del adulto mayor que fue golpeado en la ciudad de Piedras Negras, esto luego de que atropelló - por accidente a un perro. El hombre de la tercera edad apareció en videos para agradecer el apoyo que ha recibido después de su agresión y para contar más detalles sobre el percance vial que ocasionó que otro hombre, a quien llamaron Fofo Márquez de Piedras Negras, lo golpeara con tal brutalidad que lo dejara con el rostro morado.

Fue el pasado miércoles 26 de febrero cuando se volvieron virales, en redes sociales, dos videos de una presunta agresión contra el adulto mayor. En una de las grabaciones se puede observar al adulto mayor manejando su camioneta, cuando - al intentar dar una vuelta - un perrito sin correa aparece corriendo; desafortunadamente, el can no pudo quitarse a tiempo y terminó siendo embestido por el hombre de la tercera edad.

La misma grabación muestra que el hombre estaba orillándose, para atender al can, cuando otro sujeto - el dueño del perro - aparece corriendo y se lanza en su contra con insultos. El dueño de la mascota comenzó a golpear el vehículo y posteriormente le soltó un puñetazo al adulto mayor. Personas que transitaban por la zona se percataron de lo que ocurría y trataron de detener la golpiza, sin embargo, el sujeto mostró un comportamiento sumamente violento y siguió insultando al hombre.

Adulto mayor golpeado en Piedras Negras agradece el apoyo

El adulto mayor recibió atención médica. Foto: X / @soyluisgabriel1

En otro video se oye al dueño del perro reclamando al adulto mayor por haber atropellado a su mascota: "le aplastaste toda la cabeza. Vas a pagar (...) ni tu identificación me quieres dar. Ya lo mataste", son las palabras que se alcanzan a escuchar en la grabación. Ante los reproches y las amenazas violentas, testigos de lo sucedido comenzaron a grabar y solicitaron la presencia de policías y paramédicos, para atender al hombre golpeado y controlar al dueño del can.

Ahora, un día después de que el video se volviera viral en redes sociales, han surgido nuevas grabaciones donde se ve al adulto mayor agradeciendo por el apoyo que recibió y dando nuevos detalles sobre cómo fue que ocurrió el percance. En una de las grabaciones - que circulan en Facebook - se oye al adulto mayor diciendo que se siente agradecido: "a todo el mundo, como ustedes, les doy las gracias porque se preocuparon por mí. Muy agradecido con todo".

Asegura que nunca había tenido problemas

El tipo que golpeó impunemente a este señor de 83 años por haber atropellado a su mascota sin intención, ya se encuentra preso. Según reporta su abogado, no le permitieron ingresar la vaselina, veremos si así se pone con los internos de un CERESO. pic.twitter.com/0kcMzf6bat — Chespe (@Chescan4) February 27, 2025

Aunado a ello, el hombre dijo que nunca antes había tenido problemas de este tipo: "soy una persona que no tengo problemas con nadie y nunca he tenido, pero este problema que vino fue repentino. Yo ni pensaba, verdad. Fue una cosa espantosa. Me siento un poquito bien, más o menos bien, un poco adolorido", agregó el adulto mayor al hablar sobre el percance que tuvo.

Las personas que grabaron este breve testimonio del adulto mayor aseguraron que él acudió a la Fiscalía a ratificar su denuncia contra el hombre que lo agredió, el dueño del perrito atropellado. De igual manera, en redes sociales se informó que el agresor ya se encuentra detenido y circularon fotografías donde se le ve siendo arrestado tras la golpiza contra el adulto mayor.