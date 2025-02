Poder Judicial en Jalisco presenta iniciativa para renovar cargos

La elección para renovar el Poder Judicial local debe realizarse hasta el 2027 y quienes estén en posición de jubilarse o que estén por terminar su periodo, tendrían opción de permanecer en los cargos hasta la elección.

El Poder Judicial local entregó en el Congreso su iniciativa de reforma para renovar a jueces y magistrados, en donde descartan el método de insaculación pública o llamada "tómbola".

José Luis Álvarez Pulido, Magistrado Presidente detalló la propuesta en ejes prioritarios como una adecuada selección de perfiles, fortalecimiento de la justicia digital y abierta además de la creación de una escuela de formación para ponderar la carrera judicial.

El Magistrado Presidente explicó que sí hay libertad para que se determine la manera en la que se considere más apropiado quién ocupará la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia.

Al cuestionarle sobre porque no sumarse a la iniciativa presentada por el ejecutivo Estatal, explicó que el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo y el Poder Judicial son autónomos, cada uno de los dos cuenta con esa independencia y autonomía, y nosotros, bajo la facultad libre y soberana que tenemos como Poder Judicial.

"Consideramos adecuado la presentación de una propuesta de reforma, al igual que le hizo el Poder Ejecutivo, el Gobernador del Estado, no se, vamos, no riñe una con la otra y nos parece que es lo que decíamos previamente, el Congreso local habrá de recibir todas las propuestas y los planteamientos, no solamente de los poderes, sino de las facciones parlamentarias para que tomen la decisión que corresponda".