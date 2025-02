Hombre lanza gas pimienta y golpea a la recepcionista de un hotel | VIDEO

En redes sociales se volvió viral un video que muestra la agresión física que sufrió una mujer dentro de un hotel en Tampico, Tamaulipas. De acuerdo con lo que se en la grabación, la víctima era trabajadora de un hotel y fue atacada con gas pimienta por parte de un hombre, quien presuntamente había tenido una discusión verbal con la joven. El clip ha causado la indignación de decenas de personas y colectivos feministas, los cuales piden que el crimen no quede impune.

Según lo denunciado en las redes sociales, el suceso ocurrió el día domingo 23 de febrero en el Hotel diez Aeropuerto, en Tampico, Tamaulipas. Aparentemente, la agresión habría ocurrido tras una breve discusión entre un cliente frecuente del hotel y la trabajadora que atendía la recepción; el sujeto fue identificado como Rodolfo "N", pero, hasta ahora, se desconoce si ya fue detenido por las autoridades, o si continúa en libertad.

"Esta trabajadora fue amenazada y después rociada con gas pimienta y golpeada cobardemente por Rodolfo N, un cliente frecuente del hotel. Exigimos que las autoridades de Tampico actúen de inmediato y que el hotel se haga responsable de la seguridad y salud de las trabajadoras afectadas ya que hay otra trabajadora amenazada. Si lo conocen, denuncien y aléjense de este potencial feminicida", se lee en una de las publicaciones que circulan en redes sociales.

La agresión quedó grabada en video

En los videos, que circulan en redes sociales, se puede observar que la empleada estaba atendiendo la recepción cuando llegó el cliente molesto. Ambos estuvieron intercambiando palabras por unos minutos hasta que finalmente el agresor sacó un botella con gas pimienta y se la lanzó a la cara. Posteriormente, el sujeto se metió detrás del mostrador y comenzó a golpear a la víctima, quien únicamente trataba de limpiarse el rostro y protegerse de los golpes que estaba recibiendo.

De acuerdo con lo que se ve en la grabación, en el lugar no había ninguna otra persona presente, por lo que la agresión terminó luego de varios minutos. Finalmente, el hombre salió del hotel, mientras la mujer seguía tratando de limpiarse la cara. En las mismas publicaciones de redes sociales se han filtrado presuntos mensajes de texto que el hombre envió a las redes sociales del hotel, donde se le ve preguntando por las habitaciones disponibles y quejándose tras no recibir una respuesta rápida.

Familiares y colectivos condenan la agresión

Todo quedó grabado en video.

En entrevista con medios locales, Martha de la Cruz López, dirigente del Colectivo Feminista "Mujer Manglar", lamentó los hechos y condenó la agresión: "es totalmente reprochable. No sabemos a que obedece esta agresión. Aunque no sabemos el trasfondo, sí podemos ver que es un hombre abusando de su situación física. Nada justicia la agresión, aunque la chica haya sido grosera. Si alguien te trata mal cuando vienes a pedir un servicio lo que tienes que hacer es retirarte, no agredir. Hay mucha vulnerabilidad para quien está detrás del mostrador".

Aunado a ella, los seres queridos de la víctima se han pronunciado para exigir justicia. En entrevista para Fuerza Informativa Azteca, uno de los familiares de la mujer - cuya identidad no fue revelada - comentó que la agresión ocurrió debido a que "él (el agresor) quería quedarse más tiempo, pero ella solo estaba siguiendo el protocolo de la empresa. Le recordó su hora de salida y él reaccionó así", añadió que la víctima ha enfrentado problemas en los ojos, el oído, la cara y la garganta como consecuencia de la agresión.

