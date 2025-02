Es lo que se pudo aprobar, responde Sheinbaum a cambio en la ley contra el nepotismo electoral

Aunque no estuvo de acuerdo con el cambio de la ley contra el nepotismo, la Presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que fue lo que se pudo aprobar, en acuerdo con los partidos de la alianza del movimiento de la Cuarta Transformación.

En la Mañanera de este 26 de febrero, la mandataria se mantuvo en su posición que la normativa entrara en vigor en 2027.

“Yo la mandé el 2027 y mi posición sigue siendo que debería aprobarse en el 2027, entiendo que en el acuerdo para poder tener la mayoría de los partidos que son parte de la alianza del movimiento, acordaron que fueron hasta el 2030, ya es una decisión de los senadores y diputados, lo que lo importa a todas y todos los mexicanos es que no haya nepotismo en estos procesos electorales”, aseguró en Palacio Nacional.

Al ser cuestionada si se ajustó la ley, en acuerdo con el Partido Verde, para beneficiar al Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, quien podría heredar a su esposa, Ruth González, como candidata, la titular del Ejecutivo dijo desconocer los motivos.

“No sé si la razón de los otros partidos políticos tenga que ver con el Gobernador de San Luis Potosí, lo que es cierto es que no creo que el pueblo, ni de San Luis Potosí, ni de ningún estado de la República, ni de la Ciudad de México le guste que se deje como candidato un familiar, si presentamos la propuesta fue justamente por eso.

“Más allá deducir: es que no se aprobó exactamente igual, es lo que se pudo aprobar, la política también es eso, y a partir del 2030 queda establecido. Qué espera la Presidenta, qué esperamos todas y todos los mexicanos, es que en el 2027 no haya familiares que se presenten como candidatos y si se llegan a presentar familiares, no creo que les vaya muy bien con el pueblo”, afirmó.