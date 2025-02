Es la FGR quien lo decide, dice Sheinbaum ante solicitud de repatriación de "El Mayo" Zambada

Ante la petición de la defensa legal de Ismael “Mayo” Zambada, la cual pide repatriación y no extradición, la presidenta Claudia Sheinbaum dio su postura al respecto.

“Lo tiene que decidir el Fiscal y el Fiscal ayer fue muy claro, fue muy, muy claro, es la Fiscalía quien lo decide”, afirmó en la Mañanera de este 26 de febrero en Palacio Nacional.

La primera mandataria insistió en que no se trata de defender a una persona, sino actuar en el marco de la ley.

“La discusión aquí no es si alguien está defendiendo una persona o no, porque no es el caso, lo que estamos planteando es que todo tiene que ser en el marco de la ley, nosotros buscamos siempre en el marco de la Constitución y de las leyes, buscamos siempre cumplir con todo ello, eso es lo que estamos planteando, nosotros tampoco queremos que llegue a fentanilo a Estados Unidos, ni que llegue a México, ni que llegue a ningún lugar de manera ilegal.

“Nosotros buscamos que disminuyan los homicidios y todos los delitos de alto impacto, y en eso trabajamos todos los días, el tema cuál es el marco constitucional en el que nos movemos”, sostuvo.

Dijo que le corresponde a la FGR decidir. Foto: Antonio Nava

Nosotros combatimos a la delincuencia organizada, asegura Sheinbaum

El 25 de julio de 2024, el líder del Cártel de Sinaloa fue llevado a Estados Unidos de manera ilegal, sin previo aviso al Gobierno mexicano.

“Tiene que quedar muy claro, porque nosotros combatimos a la delincuencia organizada, en el marco de la ley, fortalecemos las capacidades de investigación e inteligencia, que es una de nuestros ejes, para poder, en el marco del código penal, del sistema penal acusatorio, de detente un delincuente de la delincuencia organizada o cualquiera haya cometido un ilícito”, agregó Sheinbaum.

