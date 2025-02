¿Cuándo abrirá la Plaza Izazaga 89? Inician trabajos de mantenimiento

Después de permanecer tres meses cerrada, los locatarios mexicanos y chinos se preparan para la reapertura de la Plaza México Mart localizada en Izazaga 89 en el Centro Histórico en la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.

Así lo dieron a conocer locatarios del centro comercial a El Heraldo de México, quienes aseguran que la apertura será este viernes 28 de febrero o podría extenderse para la otra semana.

“Tengo entendido que se iba abrir el día 21 de febrero pero lo pospusieron una semana, por razones que no tengo idea, tras el cierre, nos quedamos sin ventas y aunque se pudo sacar la mercancía fue difícil tener un puesto fijo”, contó Verónica Peña, comerciante de fundas de celular.

“Supuestamente era el viernes 21, pero dijeron que no hay pa’ cuando, porque nos han espantado que no va haber mucha gente, porque solo había 46 locales que abrirían en total y pues no convendría las ventas y rentas. (El negocio) ahí tenía 10 años y yo 10 meses”, sostuvo Jesús Ramos García, comerciante de cosas para el hogar de Izazaga 89.

Mientras que en el grupo de Facebook Plaza Izazaga 89, varios comerciantes han expresado que la próxima apertura será el 28 de febrero.

En un recorrido hecho por El Heraldo de México en el edificio de 16 pisos, se pudo constatar las puertas abiertas del inmueble y la instalación de un mesa de información en el primer piso para los locatarios, además fuentes consultadas al interior de la plaza sostuvieron que ya se están llevando a cabo los trabajos de mantenimiento para su próxima apertura.

La mesa de información para comerciantes se encuentra en la parte trasera de Izazaga 89. Foto: Carolina ópez Soto

Plaza México Mart. Foto: Carolina López Soto

¿Por qué cerraron la Plaza Izazaga 89?

El 30 de noviembre, tras un operativo contra la venta de mercancía irregular en la Plaza Izazaga 89, autoridades federales decomisaron un total de 262 mil 334 piezas con un valor de 7.5 millones de pesos.

Fue la Secretaría de Economía (SE) y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) quienes encabezaron el operativo.

Asimismo, presentaron una denuncia para iniciar la extinción de dominio en Izazaga 89, “inmueble dedicado al contrabando, piratería y actividades ilícitas”, expresó la secretaría de Economía.

En tanto, el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) puso los sellos de “suspensión de actividades” en los accesos del inmueble, mismos que fueron retirados el 12 de diciembre del 2024, sin embargo, los dueños decidieron seguir con el cierre del edificio.

Cabe destacar, que autoridades de la secretaría de Economía consultadas por El Heraldo de México, señalaron “que actualmente no existe pronunciamiento alguno en relación a la apertura de la plaza, por lo que sugiere “mantenerse al tanto de la plataforma oficial y redes sociales oficiales de la Secretaría de Economía”.

Foto: Cuartoscuro

¿Qué venden en Izazaga 89?

La Plaza Izazaga 89 está ubicada en José María Izazaga número 89, en la colonia Centro, C.P. 06000 en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, y es conocida como un centro mayorista.

En el edificio de 16 pisos ofrece a sus visitantes más de 10 mil artículos importados de China. Este complejo comercial cuenta con una gran diversidad de productos, entre los que se incluyen tecnología, belleza, papelería, ropa, accesorios y artículos para el hogar.

También encontrarán locales que venden caretas, pruebas covid, cubrebocas, sanitizante, toallas, desinfectantes, USB, smartwatches, audífonos, mouse, teclados, productos de skincare como mascarillas planchas, cosméticos, artículos para uñas, entre otros productos.

