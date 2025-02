Claudia Sheinbaum: “No se puede hacer negocio con el agua”

La Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que "no se puede hacer negocio con el agua", durante su conferencia La Mañanera del Pueblo y respaldo la decisión de la gobernadora del estado de Quintana Roo, Mara Lezama, de revocar la concesión a la empresa Aguakan.

“Un abuso lo que han estado haciendo esta empresa, un abuso, ni cumplen con el derecho humano al agua, pero sí cobran las tarifas como quieren, nosotros estamos de acuerdo con el pueblo de Quintana Roo y con la Gobernadora, de que entreguen la concesión, no se puede hacer negocio con el agua, el agua es un derecho humano, la gente paga por el servicio de agua potable por llevar el agua de un lugar a otro porque tiene sus costos, pero privatizarla para que haya ganancias para un privado en el supuesto de que va operar mejor, pues en realidad no ha funcionado y no tiene sentido, menos en este caso. Que siga todo el litigio y lo mejor para la empresa sería entregar la concesión”, señaló la mandataria mexicana.

Foto: Gobierno de México

Agradecer y decir que vamos a seguir trabajando, responde Sheinbaum a encuesta de HMG

La Presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó a una nueva encuesta de QM Estudios de Opinión, en alianza con Heraldo Media Group.

En la Mañanera de este 26 de febrero, la titular del Ejecutivo federal agradeció el respaldo del 78 por ciento a su gestión, que suma casi cinco meses.

“Es agradecer a los ciudadanos, agradecer a la gente, eso lo tenemos muchos los mexicanos y las mexicanas, el gracias, siempre, eso uno tiene que ser siempre agradecido, agradecer y decir que vamos a seguir trabajando”, afirmó en Palacio Nacional.

La primera mandataria explicó que trabajan en los diferentes frentes, como el de seguridad o infraestructura, para cumplir con los 100 compromisos que presentó el 1 de octubre en el Zócalo de la Ciudad de México.

“Estamos en el tema seguridad, pero estamos en el tema de carreteras, estamos en el tema de trenes, estamos en el tema del agua, ya vamos a presentar todas las licitaciones del Plan Nacional Hídrico que presentamos hace poco, estamos en el tema de la construcción de hospitales, en el tema del abasto de medicamentos, en el tema educativo, estamos en todos los temas, tenemos reuniones de seguimiento permanentes.

“¿Qué vamos a hacer?, cumplir con los 100 puntos a lso que nos comprometimos el 1 de octubre, el Plan Nacional de Desarrollo se entrega el viernes, tiene lo que se recogió de los foros, los 100 puntos, que fueron divididos en Repúblicas, el Plan México, es trabajar, trabajar, trabajar, trabajar, trabajar, por la gente y servir a la gente, servir al pueblo”, sostuvo.

A la pregunta: “¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con el trabajo realizado hasta ahora por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo?”, 78% de los encuestados respondió que “de acuerdo”; 12%, que “en desacuerdo”; 6% , “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, y 4%, “no sabe/no contestó”.

Con nformción de Carlos Navarro y Fernanda García

