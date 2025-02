Bloqueos en la México-Pachuca y Toluca para HOY, 26 de febrero | EN VIVO y ALTERNATIVAS

La Asociación de Vecinos Real Firenze convocó para este miércoles 26 de febrero a los vecinos de los fraccionamientos Real del Sol, Castell, Toscana, Alcalá, Punta Palermo, Urbi, a realizar un bloqueo en la autopista México-Pachuca, a la altura del municipio de Tecámac, desde las 06:00 horas.

De acuerdo con el anuncio de los vecinos, los manifestantes se reunirán a las 06:00 horas en el Chedrahui de Ojo de Agua para salir en movilización hacia la caseta de la México-Pachuca en Tecámac, en donde se manifestarán de manera intermitente durante 15 minutos.

Por otra parte, pero también en el Estado de México, en la capital Toluca también habrá bloqueos, pues maestros de ese municipio realizarán un plantón con cerca de 10 mil manifestantes se congregarán desde las 11:00 horas en los siguientes puntos:

Las Torres del Bicentenario (Las Jirafas)

Central de autobuses de Toluca

La Maquinita Toluca

Monumento al maestro

Posteriormente saldrán en marcha rumbo al Centro de Toluca.

Agenda de movilizaciones de HOY, miércoles 26 de febrero de 2025

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL RURAL "RAUL ISIDRO BURGOS" DE AYOTZINAPA GRO., MADRES Y PADRES DE LOS 43 ESTUDIANTES DESAPARECIDOS ASI COMO ORGANIZACIONES EN APOYO.

HORA: 16:00 hrs.

LUGAR: Ángel de la Independencia.

RUMBO A: Hemiciclo a Juárez.

MOTIVO: 125 Acción Global por Ayotzinapa y México, exigiendo verdad, justicia y castigo a los culpables.

EX TRABAJADORES DE LA EXTINTA RUTA 100.

HORA: 10:00 hrs.

LUGAR: Oficinas del Gobierno de la Ciudad de México en Plaza de la Constitución No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Exigen el pago del finiquito por liquidación del 28%, intereses, dividendos y utilidades del fideicomiso F/100.



ASAMBLEA DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y ACTIVOS DE LA CNTE, AFECTADOS POR LOS CREDITOS HIPOTECARIOS DEL FOVISSSTE.

HORA: 10:00 hrs.

LUGAR: Oficinas Centrales del FOVISSSTE en calle Miguel Noreña # 28 Col. San Jose Insurgentes Alcaldia Benito Juárez CDMX.

MOTIVO: Exigen mesa de trabajo con la Mtra. Jabnely Maldonado Meza, vocal ejecutiva del FOVISSSTE, Para tratar el tema de mecanismos de operación para condonar intereses, congelar saldos y liquidar créditos.



EJIDATARIOS Y CAMPESINOS DEL PUEBLO DE SAN FRANCISCO TLALTENCO, ALCALDÍA TLÁHUAC.

HORA: 10:00 hrs.

LUGAR: Plaza Centenario en Av. San Francisco Tlaltenco y Plaza Centenario, Col. San Francisco Tlaltenco, Alc. Tláhuac.

MOTIVO: Realizarán una asamblea para coordinar las acciones a seguir en contra de la invasión de 120 hectáreas de tierras que los campesinos de la zona utilizaban para la siembra de maíz y frijol; así como de la destrucción de los recursos naturales y del suelo de conservación.



COLECTIVO HASTA ENCONTRARLOS.

HORA: 11:30 hrs.

LUGAR: Glorieta de Las y Los Desaparecidos.

MOTIVO Realizan pega de cédulas de busqueda exigiendo justicia para las victimas de desaparición forzada.



ALIANZA UNIVERSITARIA POR LA ALIMENTACIÓN DIGNA (AUAD).

HORA: 12:00 hrs.

LUGAR: Escuela Nacional Preparatoria Plantel No. 2 “Erasmo Castellanos Quinto” en Av. Río Churubusco No. 1418, Col. Carlos Zapata Vela, Alc. Iztacalco

MOTIVO: Mitin “¡De Promesas No Comemos y Con Hambre No Estudiamos!”, para exigir a las autoridades educativas la creación de un apoyo nutricional destinado a estudiantes de bajos recursos, de manera que puedan seguir sus estudios sin bajar su rendimiento por precariedad y desnutrición.



COMITÉ POR LA DEFENSA Y RECUPERACIÓN DE LA CIUDAD DEPORTIVA “MAGDALENA MIXIUHCA”.

HORA: 17:00hrs.

LUGAR: Puerta 13 de la Ciudad Deportiva “Magdalena Mixihuca” en Eje 4 Oriente Av. Río Churubusco y Vainilla, Col. Ex-Ejido de Magdalena Mixiuhca, Alc. Iztacalco.

MOTIVO: Asamblea vecinal para tratar con respecto al plan a seguir en contra de la privatización de los espacios recreativos de la Ciudad Deportiva “Magdalena Mixiuhca”.

