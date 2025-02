Sin fecha estimada el término de la restauración de la catedral de Tepic

Desde el 19 de septiembre del 2022 la catedral de Tepic presentó un riesgo al desprenderse uno de sus cupulines, sufriendo daños en en toda su estructura.

La catedral conocida también como la iglesia de Asunción de María, ubicada en el centro de Tepic, ya había sufrido daños en octubre de 1995, que causó daños en edificios y viviendas en otros 4 municipios y un tsunami en Colima. Ya son 3 años en los que se ha estado trabajando en la restauración de la catedral de la capital del estado, sin tener fecha de entrega, al respecto rindió un informe en entrevista con Shío López para Heraldo Radio Tepic la arquitecta Lourdes Magaña, encargada del proyecto:

Para hacer los trabajos de restauración de la catedral de Tepic se han estado gestionando licencias con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), trámites que han tardado hasta más de tres meses para ser liberados y que sin estos documentos el equipo de arquitectos no puede avanzar, esta situación la ignora la ciudadanía, pues una restauración es requiere de papeleo además de la pericia de los trabajadores para realizarla debidamente.

La arquitecta Magaña dijo que ya se cuenta con la licencia del INAH y que actualmente trabajan en el área de la cantera, la cual ya fue aprobada y que ya se hicieron las pruebas necesarias con el visto bueno del Instituto, autorizaron un tipo de cantera que se va a traer a Tepic para elaborar los lingotes de cantera necesarios para labrarlos, tallarlos y poder instalarlos.

A pregunta expresa de Shío López de cuánto tiempo más falta para que la catedral de Tepic se encuentre terminada, la arquitecta mencionó que este tiempo es incierto, ya que con anterioridad habían estado dando tiempos, fechas límites de entrega y no se ha podido cumplir por cuestiones que se salen fuera de las manos de las personas que trabajan en la catedral, ya que al momento que se hace algún movimiento en la catedral, se han encontrado con nuevas novedades, ahorita por ejemplo han encontrado que con todo este tiempo que ha estado expuesto el Capulín ha tenido pérdidas de las de las puntas, que es la parte de la cúpula y esto retrasa los trabajos aún más:

"Yo no puedo darles un tiempo preciso, es imposible cuando hablamos de temas de restauración, no estamos acostumbradosa este tipo de trabajos aquí en la región, yo siempre les digo un mes, dos meses, pero a la mera hora nos vamos a tres o cuatro meses más por detalles que vamos encontrando, por eso no quisiera dar yo un tiempo, lo que sí quiero enfatizar es que no se han parado los trabajos en la catedral desde el 2022, se ha seguido trabajando y en este momento se está estabilizando, ya para de cualquier manera poder hacer la maniobra de la reposición de la cantera", explicó honestamente la arquitecta Magaña.