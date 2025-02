Programa "HOY NO CIRCULA" , entre otras medidas, podrían considerarse en Tepic por constante mala calidad del aire

Tepic es una ciudad que va en crecimiento, respecto a la población, por tal motivo se utiliza más el transporte público, hay más automóviles, pero sobre todo, los continuos incendios forestales, personas que continúan quemando basura, la presencia de ingenio azucarero y todo aquello que emite humo o gases de efecto invernadero, por tal motivo tomar medidas para no afectar la salud de las personas debe ser un tema prioritario, declaró el investigador y titular del laboratorio Lannia de CONAHCYT Iván Girón.

"Este tipo de incendios libera partículas denominadas PM 2.5 y PM 10, que miden micrómetros, es decir, millonésimas de metros, partículas muy muy pequeñas que puedes atravesar los alvéolos pulmonares incrustarse en la sangre y acumularse en el organismo, y está determinado que ese tipo de de partículas tienen efectos agudos y efectos crónicos, es decir, irritación de la garganta de los ojos de la piel, pero también están relacionados con infartos cerebrovasculares" declaró Iván Girón.

Iván Girón, titular del laboratorio Lannia de CONAHCYT. Foto: Adonai Durán

La falta de monitoreo de la calidad del aire es un otro factor, actualmente existen dos, pero no son suficientes, en Tepic al menos debería existir cinco o seis de estas herramientas que serán indispensables para determinar las medidas para evitar afectaciones a la salud; no circula podría ser una medida que se debe de tomar, ya que la calidad del aire en algunas ocasiones, debería ser motivo para incluso, no salir al exterior a realizar a algunas actividades.

Esperan accionar de autoridades para cuidar el aire

"Somos una ciudad con poco más de medio millón de habitantes y debería de haber al menos una estación por cada 100 mil personas" sostuvo el especialista. Se espera la coordinación de las autoridades estatales, federales y municipales para dar respuesta a esta necesidad de mantener monitoreada la calidad del aire.

La mala calidad del aires es un problema se salud pública. Foto: Archivo

Cabe recordar que el programa "Hoy No Circula" en México tiene como objetivo principal reducir la contaminación del aire y mejorar la calidad ambiental, especialmente en ciudades con altos niveles de polución, como la Ciudad de México y su área metropolitana. El programa fue implementado para disminuir la cantidad de vehículos que circulan en las calles durante los días más contaminados, contribuyendo a reducir las emisiones de gases contaminantes provenientes de los automóviles.

El funcionamiento del programa se basa en restringir el tránsito de vehículos según el color del engomado (que indica el último número de la placa) y la fecha de circulación. Esto implica que ciertos vehículos no pueden circular un día específico de la semana, dependiendo de su engomado, como una medida para disminuir la cantidad de autos en circulación y, por lo tanto, la emisión de contaminantes.

Además de mejorar la calidad del aire, el Hoy No Circula también busca reducir el tráfico y la congestión vehicular, promoviendo el uso de transporte público, bicicletas o el carpooling. Durante episodios de contingencia ambiental, las restricciones se hacen más estrictas, abarcando a más vehículos.

En otras palabras, el programa "Hoy No Circula" es una herramienta ambiental que ayuda a mitigar la contaminación y promover alternativas de transporte más sostenibles en las grandes ciudades de México.

